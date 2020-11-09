На каждого человека обрушиваются

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9 ноября 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mi3ch.livejournal.com

Чтобы выяснить эффективность спама, был проведен эксперимент. При помощи анонимных прокси-серверов, было использовано около 80.000 компьютеров для распространения нескольких сот миллионов электронных сообщений с предложением покупки медикаментов. Через месяц из 350 миллионов разосланных спам-писем, на рекламу откликнулось 28 человек, или 0.00000008%

То есть, чтобы продать одну порцию "пилюль", продавцы готовы загадить почтовые ящики 12,5 миллионам человек.

На пересылку спама и борьбу с ним тратятся огромные силы

Ежедневно каждый человек, подключенный к Интернету, тратит время на удаление спам-писем. А вдруг в спаме оказалось нужное письмо? Это миллионы человеко-часов, потраченные впустую. Под видом спама могут скрываться мошенники, которые используют множество способов: от нигерийских писем до фишинга.

3 500 000 000 ежедневных заметок в Twitter — спам

40% аккаунтов социальных сетей — спам

8% сообщений в социальных сетях — спам

Спамом злоупотребляют телефонные провайдеры

Мы платим им деньги за трафик, а они, на каком-то непонятном основании, рассылают нам спам с коротких номеров. Один из особо подлых видов спама — позвонить и повесить трубку, чтобы человек сам перезвонил. На наши домашние телефоны постоянно звонят роботы с рекламными предложениями. Под видом банковских служащих к нам в телефон проникают мошенники, желающие узнать номер нашей карты и пин-код.

Миллионы тонн бумаги на печать спама

Наши почтовые ящики в подъезде забиты печатным спамом. На стенах наших подъездов, на заборах и фонарных столбах наклеены миллионы рекламных объявлений. Это тоже спам. Если вы заботитесь об экологии, стараетесь не использовать пластиковые пакеты и разделяете мусор, то неужели вас не волнуют миллионы тонн бумаги, потраченной на печать спама? Наша среда обитания загажена информационным мусором.

Почему мы смирились с этим беспределом?