Нельзя делать селфи с паспортом в руках

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9 ноября 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: psyteaman.livejournal.com

Такие фотографии требуют каршеринговые сервисы, банки, при определенных услугах интернет-магазины и работодатели, нанимающие удаленных сотрудников. Как солидные структуры, так и всякие отстойные шарашки...

Селфи с паспортом хранятся в базе данных компании. А потом «неожиданно» оказываются на сливных площадках Даркнета. Чем это грозит вам? У Варламова недавно было видео о конкретных примерах людей, чьи селфи с паспортом использовали мошенники для того, чтобы осложнить жизнь человеку, с конкретным прайсом на ваши личные данные.

В зависимости от количества данных, цены варьируются от 2 до 70 тыс руб. Причем, за 70 тыс можно узнать о человеке все. Начиная с конфиденциальных данных его документов и заканчивая операциями по картам и звонками с телефона, с указанием геолокации и другими подробностями, которые собирают солидные сервисы.

И это, если не считать данных, украденных с помощью взлома телефонов, хакерских атак, фишинговых сайтов и социальной инженерии. Помимо мошенников, такая информация интересует некоторых работодателей, супругов и любовников.

Какова вероятность стать жертвой утечки данных? Вы уже наверняка ею были, но не почувствовали дискомофорта лишь по причине того, что до вас нет дела тем злоумышленникам, кто занимается использованием украденных данных.

Кому интересна ваша переписка в соцсетях или мессенджерах, кроме «товарища майора»?

1. Телефонные мошенники, например, те самые «сотрудники службы безопасности банка».

2. Мошенничество на досках объявлений, когда вместо своих данных преступники скидывают ваши.

3. Распространение выдуманного компромата, где ваши данные придадут злоумышленникам бОльшую правдоподобность.

4. Верификация аккаунта мошенников, но с вашими данными, в платежной системе.

5. Регистрация на ваши данные сим-карты для последующего совершения с ее помощью преступлений.

6. Регистрация в каршерингах. Вам будут приходить штрафы или иные претензии, в случае совершения ДТП.

7. Оформление кредита на ваше имя.

8. Регистрация на ваше имя ИП.