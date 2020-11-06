"Страшные" ошибки с предсказаниями подсчета голосов

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6 ноября 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: verola.livejournal.com

По всем моделям Байден должен был достаточно легко победить на прошедших выборах - в диапазоне от солидной победы до колоссальной. Все социологи должны были учесть горький опыт 2016 и уберечься от ровно такой же ошибки в 2020. Поэтому когда начали приходить первые результаты из Флориды, то единственное, что хотелось сделать, это заорать.

Так, что - реальность так уж непредсказуема? Когда дело касается Трампа, то наука (и, добавим, медицина) бессильны?

Вовсе нет...

Многое было предсказано фантастически точно. Мы перечисляли 5 штатов - Флориду, Джорджию, Северную Каролину, Пенсильванию и Аризону - как ключи к победе. Ровно эти штаты остаются сейчас в игре.

Флориду получил Трамп (один из читателей, житель Флориды, точно предсказал это!), а в последних четырех продолжается подсчет. Результаты везде 48/49 или 49/49 или 49/48. К «ключам» добавилась Невада - но это результат того, что там очень много демократов проголосовало по почте (Ковид там зверствовал) - а почту там считают после основного голосования.

Предсказаны были тонкие детали. Например, в последние 2 дня перед выборами ситуация во Флориде стала ухудшаться, а в Джорджии неожиданно улучшаться. Это было четко видно. И, действительно, Флорида проиграна с самым "крупным счетом" - 48/51, а вот Джорджия еще может оказаться за Байдена. Ещё было ясно из опросов, что Пенсильвания и Аризона - лучшие кандидаты. И так оно и оказалось в точности - сейчас именно Аризона выглядит «золотым ключом».

Мичиган и Висконсин были в категории "условно безопасные". В реальности, они оказались достаточно опасными, но там победа все-таки несомненна.

Перечислять можно долго. Короче - Вселенная вполне познаваема. Опросы хороши и уловили массу всего. Но с систематической ошибкой в 5% - есть 5% трамповских "избирателей-невидимок". Они не видны ни в каких опросах и моделях. И если прогноз по каждому штату поправить на 5%, то картина становится поразительно точной.

Вы удивлены?

Я нет... Есть такие люди. Каждый из них даже своей жене не скажет, что проголосовал за Трампа. Чтобы скалкой не отхватить по тупой балде. И в Фейсбуке не напишет. И знакомым в баре или бане не проболтается. И ни в каких опросах не признается ни за что на свете, конечно. Потому что он отлично понимает, что такое Трамп. Это та доля трамповских избирателей, которые умные или с остатками совести. Она небольшая, эта доля, но не совсем равная нулю, а 5%.

Не ругайтесь на ученых. Наш мир и красивый, и сложный, а они работают хорошо. И небольшие острые неожиданности красоты только добавляют.