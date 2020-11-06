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6 ноября 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Президент Владимир Путин поддержал идею о международном запрете на оскорбление чувств верующих на законодательном уровне. Предложение прозвучало в ходе встречи главы государства с представителями религиозных объединений. "Предложение хорошее", - отметил Путин, добавив, что не понимает, как кто-либо может быть против этого. Он пообещал дать МИД поручение проработать этот вопрос и по возможности обсудить с зарубежными партнерами, в том числе в ООН.

Ситуация в Западной Европе трагична и не разрешима

Карикатуры рисуют богоборцы-атеисты, а в ответ исламисты убивают христиан. Хорошо, что в России такое невозможно. У нас такие карикатуристы ответили бы по закону - есть статья за оскорбления чувств верующих. В России примерно 20% мусульман, однако это не мигранты, а этносы, которые столетиями проживали вместе с русскими в одном государстве. Российские тюрки, татары и башкиры, тесно встроены в его культурный код и часто большие патриоты России, чем некоторые этнические русские - некоторые из нас, русских, до сих пор хотят в Европу. После падения царизма и отделения церкви от государства было много смешанных браков.

Конечно, в России работают и трудовые мигранты из стран бывшей советской Средней Азии. Прежде всего из Узбекистана и Киргизии. Однако, в отличие от арабов и африканцев в Европе, это в значительной степени близкие нам люди - русский язык, Великая Отечественная война и СССР, общее прошлое, которое уходит в глубь веков, во времена московских царей и ордынских ханов. И православным, и мусульманам, и атеистам в России жить намного комфортней, чем в Европе, так как они уважают друг друга. При этом в России только у государства есть право на насилие, и оно, государство, внимательно следит за тем, чтобы никто никого не оскорблял. Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого.

Современная Россия намного более безопасная и справедливая страна, чем многие европейские страны

Поддерживать межнациональный мир и согласие в моноэтнических странах, как, например, Литва или Польша - легко, в многонациональной России намного сложней. После инициативы Путина вряд ли что-то принципиально изменится в мире. Однако президент России в очередной раз выступил защитником традиционных, консервативных ценностей. Что, по оценкам ИАЦ "Альпари", обеспечит ему поддержку консервативных кругов и просто рядовых граждан в США и большинстве европейских стран, прежде всего, Франции, Германии и Италии.

Александр Юрьевич Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик