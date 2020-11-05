В стране ведутся работы по созданию гиперзвуковой ракеты легкого класса

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5 ноября 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bmpd.livejournal.com

Как сообщила российские СМИ, военные скоро получат гиперзвуковые миниракеты. Новым системам вооружения хватит нескольких секунд, чтобы уничтожить цель на расстоянии ста км». Российские сухопутные войска смогут за считаные секунды уничтожать штабы, пункты управления, артиллерию и бронетехнику противника.

В стране началось создание новейшей гиперзвуковой ракеты легкого класса, рассказали «Известиям» источники в ОПК. Разработка, по их данным, ведется в рамках реализации концепции высокоточных тактических ракетных комплексов. Новинка способна поражать цели на дальность в сотню километров — чтобы преодолеть это расстояние, ей потребуются считанные секунды. Эксперты уверяют, что теперь российские войска радикально увеличат огневую мощь.

Компактный гиперзвук

Разработка новых ракет начата на базе технических решений проекта ракетного комплекса «Гермес». Принципиальным отличием вооружения, получившего рабочее обозначение «Клевок-Д2», будет использование нового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД). Он разгонит ракету фактически до гиперзвуковой скорости, что резко увеличит ее дальность и сделает неуязвимой для современных систем ПВО.

Ранее «Известия» сообщали, что военное ведомство одобрило концепцию внедрения высокоточных тактических ракетных комплексов в сухопутные бригады и дивизии. Компактные пусковые установки можно будет монтировать на броневики «Тайфун» и «Тигр». Мишени для них будут обнаруживать беспилотники и бойцы с комплектами КРУС «Стрелец». Новое вооружение займёт промежуточное место между артиллерией и тяжелыми оперативно-тактическими ОТРК «Искандер-М».

Согласно ТЗ на разработку компонентов комплекса (документы имеются в распоряжении «Известий»), новый боеприпас можно будет применять с самых разных платформ, как наземных, так и воздушных. Стартовая масса в транспортно-пусковом контейнере не превысит 150 кг. Не изменится и взятый от «Гермеса» калибр 207 мм. Боевой части весом в 57 кг должно быть достаточно для поражения как бронированной техники, так и лёгких укрытий или отдельных зданий.

По данным источников, ракета будет оснащена раскладывающимися после старта крыльями. После старта при помощи отделяемой стартовой ступени и придания первоначального ускорения полёт продолжится уже на маршевом ПВРД. На нем она за 40 секунд разгонится до нескольких тысяч км/ч. В техническом задании указано, что она должна быть оптимизирована для передвижения на уровне до 5М, что является официальной границей начала гиперзвука.

— Раньше в составе общевойсковых дивизий были ракетные комплексы «Точка», которые устарели, и их сняли с вооружения. А взамен дивизии ничего не получили, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — В итоге у них не осталось дальнобойных огневых средств. При этом зона ответственности мотострелковых и танковых бригад и дивизий расширилась, увеличился и размах операций. А из огневых средств эти соединения имеют только ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. Их дальность не позволяет действовать на всю глубину зоны ответственности дивизии.

Ракетный «Гермес»

О разработке под обозначением «Клевок» известно с 1990-х годов. Созданный в их рамках образец сейчас известен как «Гермес». Новинка будет использовать часть его наработок, но в варианте с прямоточным ракетным двигателем «Клевок-Д2» полетит гораздо дальше и быстрее.

В нынешнем году на выставке «Армия-2020» впервые представили вариант комплекса «Гермес» на мобильном шасси. Пусковая установка на шесть ракет может быть смонтирована на трехосном грузовике «КамАЗ». Заявлена также возможность установить ее и на другие образцы боевой техники. По словам представителя разработчика, даже при стрельбе на 100 км отклонение составляет всего полметра. А по итогам цикла полигонных испытаний специалисты заключили, что новый боеприпас способен поразить любой танк с вероятностью в 98–99%.

Ранее сообщалось, что ракета будет иметь комбинированную систему наведения при стрельбе на максимальную дальность. Основную часть маршрута она преодолевает под управлением инерциальной системы навигации. На финальном участке включается головка самонаведения, которая способна самостоятельно обнаружить бронетехнику противника.