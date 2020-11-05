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Самые грязные выборы в США за много десятилетий

Пройдет много времени прежде, чем мы узнаем победителя

, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: spydell.livejournal.com

Самые грязные выборы в США за много десятилетий

Это первые в истории США выборы с беспрецедентно высокой долей досрочного голосования. По предварительным оценкам свыше 60% всех голосов были досрочными (практически все по почте). По всей видимости, это будут самые затяжные выборы (по времени подведения промежуточных итогов) в современной истории.

Это первые выборы со столь высоким средним возрастом участников избирательной кампании. Еще не было выборов, когда со стороны едва ли не всех ведущих СМИ США идет скоординированное и синхронизированное давление на одного из главных кандидатов – фактически все масс медия США ополчилось против Трампа. Но что точно – это самые грязные выборы за много десятилетий. Так сразу и не приведешь пример сопоставимого количества трештолка (trash talking) в период избирательной кампании и беспрецедентно грязной процедуры подсчета голосов. Ну и в конце концов, когда в последний раз города переходили в осадное положение, ожидая массовых беспорядков? Так когда в последний раз?

Не дожидаясь итогов выборов, Трамп начал забрасывать суды Висконсина, Мичигана с требованиями остановки подсчета «виртуальных» бюллетеней или пересчета «сомнительных» голосов. Примерно по схожему сценарию пошли суды Пенсильвании и Джорджии.

В США идиотская система с выборщиками

Не имеет значения сколько избирателей проголосовало. Их может быть 95% за кандидата, а может 50.1%. Победитель получает все. Вообще выборщики, это условность, формальность, не считайте их за людей, это функция, считайте это просто эквивалент веса штатов в иерархии США.

Выборщики в теории распределены пропорционально численности населения, на практике это немного не так, из-за этого вес голосов между штатами распределен непропорционально, когда количество избирателей на одного выборщика отличается между штатами. Например, Аляска имеет 730 тыс населения и три выборщика, а Калифорния 40 млн населения и 55 выборщиков. Трехкратная разница в пользу Аляски (т.к. имеют значения не голоса избирателей, а выборщиков), таких примеров много.

Система не учитывает межрегиональную миграцию

В США нет никаких и быть не может внешних наблюдателей, да даже внутренних нет. На избирательных участках нет камер, нет никакой однозначной и жесткой фиксации избирателей. Теоретически, один избиратель может голосовать несколько раз. В США нет единых стандартов контроля и подсчета голосов, каждый штат имеет свой регламент и процедуры.

Предварительно свыше 100 млн удаленных голосов без какого-либо контроля и крайне сомнительной процедурой подсчета. Вся избирательная система США держится исключительно на призрачной вере в честность системы. А, по существу, избирательная система США находится на уровне самых дичайших африканских стран – с точки зрения организации и подсчета.

Но с бантустанами у США есть одна принципиальная разница

Если в бантустанах всегда «избирается» один кандидат, а все остальные спойлеры (политическое пространство полностью зачищено), то в США гарантии легитимности это противовес равнозначного по силе кандидата, где как бы честность системы покрывается конкурентной основой избирательного процесса. Когда победить хочет каждая из сторон, и твой конкурент не дает откровенно сваливать все в фарс.

Концептуально, не имеет значения, кто победитель

В США на центры управления влияет ни президент, ни республиканцы или демократы, а элита, которая сформирована десятилетиями становления США, как великой империи. Методологически правильно теневое правительство называть элитой, которая имеет вполне конкретные имена и представляет те самые крупнейшие транснациональные корпорации, которые каждый день торгуются на бирже. Это и есть кукловоды. Поэтому, кто бы не оказался в кресле Белого дома, генеральная линия США остается неизменной.

Окончательный подсчет голосов в Неваде ожидается в течение нескольких дней, поскольку ожидается доставка бюллетеней, отправленных по почте, возможно к концу недели управятся. Но есть масса свидетельств адских фальсификаций и манипуляций со стороны демократов. Вот тут и ключевое испытание для США – проглотит ли лагерь красных циничный слив или будет биться до конца?

Если все было бы честно, победил бы однозначно Трамп

Но по механизмам подсчета и организации, избирательный процесс в США похож на дикие африканские или латиноамериканские страны. Единственно, что стабилизирует и балансирует систему это противовес сильного противоположного лагеря.

Эти клоуны всегда делают из выборов шоу – это больше игра, чем выборы. Битва в лучших голливудских традициях идет на считанные голоса до последнего момента с наивысшей интригой. В этом смысле американское общество, перманентно разделённое со спящим запалом гражданской войны. Сомневаюсь, что американская элита заинтересована в активизации этого запала, поэтому слишком сильно разгуляться Трампу не дадут. Но и сожрать выраженный треш и фальсификации демократов было бы как то «не по понятиям».

Поэтому даже с оглашением итогов выборов шоу только начинается!

Победил Трамп, но учитывая треш с вбросами и долговременные атаки на Трампа со всех сторон, влиятельных группам нужна победа инвалида с прогрессирующей деменцией, чтобы вообще не мешал управлять за него. Поэтому могут отдать победу маразматику Байдену. Трамп не признает и пойдет в атаку, но все ограничится судами, развязать политический кризис не даст элита. Но теоретически, ситуация может выйти из под контроля.

Дас

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