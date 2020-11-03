Компенсировать дефицит бюджета будут проверенным способом – инфляцией

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3 ноября 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: a-nalgin.livejournal.com

Дело не в осени с её традиционной хандрой и депрессией. Не в пандемии CoVID-19 с массовыми жертвами и новыми локдаунами. Не в каких-то кознях старых и новых геополитических соперников, так и мечтающих погубить Россию. Не в продолжающейся девальвации российского рубля, настойчиво снабжающей журналистов красивыми цифрами для броских заголовков.

Вот основные негативные черты сложившейся ситуация

Во-первых, российская промышленность всё глубже увязает в рецессии. Индекс деловой активности IHS Markit, который рассчитывается на основе данных по объёму производства, заказов, занятости и настроений крупного бизнеса, по итогам октября упал с 48,9 до 46,9 пункта. Это его значение и темпы спада стали худшими с мая на фоне возобновившегося свёртывания производства и быстрого сокращения новых заказов.

Новой головной болью для промышленников стали девальвация рубля и логистические трудности. Взлёт курсов доллара и евро привел к росту импортных цен, а нехватка поставщиков способствовала резкому увеличению затрат. В результате цены на сырьё для промышленности подскочили рекордно с августа 2018 года, а «уровень инфляции цен на выпускаемую продукцию оказался максимальным с февраля 2019 года».

Чтобы сократить издержки, промышленники продолжили «резать» штат: уровень занятости на производстве снова сократился, хотя и медленнее, чем в сентябре. «Места уволенных по собственному желанию не восполнялись на фоне растущих свободных мощностей и усилий по сокращению расходов», – отмечает IHS Markit. По его прогнозу, промышленный спад в России будет продолжаться до второго квартала 2021 года. Пессимистичные оценки дают и сами топ-менеджеры промпредприятий: в октябре на фоне падение заказов на продукцию индекс их настроений свалился до уровня мая.

Во-вторых, очень плохо всё в экспортном секторе. Россия продолжает терять значительные объёмы нефтяного экспорта, в том числе из-за сделки ОПЕК+, требующей ограничить поставки, а также из-за ценового давления со стороны арабов. В октябре через порты и трубопроводы за рубеж было продано 17,4 млн тонн российской нефти — на 20% меньше, чем в тот же месяц год назад. Экспорт через морские порты рухнул на 35%, поставки по нефтепроводу «Дружба» упали на 6% год к году. Даже продажи в Китай сократились на 1%. И по итогам III квартала на экспорте нефти российская экономика заработала 15,3 млрд долл. – вдвое меньше, чем за тот же период год назад. А это прямые потери для бюджета, инвестиций, экономики в целом.

В-третьих, федеральный бюджет на 2021 год уже свёрстан с дефицитом без малого в 3 трлн руб. или 13,6% от бюджетных расходов. Из ФНБ взять ничего «не светит» - оттуда российский президент Владимир Путин разрешил взять всего 100 млрд руб. Остальное будет компенсироваться за счёт наращивания государственного внутреннего долга (внешние рынки де-факто закрыты). То есть, за счёт эмиссии.

Но в России цифры «по планам» никогда не сходились с реальностью. Так что дефицит наверняка будет больше, много больше. Компенсировать его финансовые власти будут проверенными способами – инфляцией, обесценивающей расходы, и девальвацией, повышающей рублёвые доходы.

А хуже станет лишь населению.