В Европе всё началось раньше, но через какое-то время будет и у нас

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3 ноября 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/partofair

Если в целом говорить о том, что мы наблюдаем в Европе, это же не первый случай. С тем же «Шарли Эбдо» скандалов было какое-то количество. Фактически каждый год происходит где-то, во Франции, в Бельгии чаще всего. Бывали случаи и в других странах. Очевидно, что проблема даже не коммуникаций, а проблема интеграции, проблемы сложносоставных обществ.

У людей отсутствуют ощущения, что они являются частью чего-то общего. То есть де-факто эти несколько поколений мигрантов – а их уже несколько поколений: 60-е годы, более поздние – и сейчас совсем молодые - это миграция с Северной Африки, с Ближнего востока, они не интегрируются. Они приезжают, они живут, но они себя не ощущают частью сообществ, не ведут себя как члены этих сообществ.

Один из недавних террористов – человек, который совсем недавно приехал через Лампедузу. То есть это очень показательная история. И мы это тоже будем видеть через какое-то время здесь. Потому что если вы не научитесь интегрировать в свою культуру, в свою страну тех, кто сюда приезжает, то появление гетто, появление субкультур, которые могут вести себя в дальнейшем достаточно агрессивно и воинственно – это неизбежность.

Эта проблема, которая сейчас существует во Франции, в других странах, ее же не было 30-40 лет назад. Когда приезжали родители нынешних молодых товарищей, которые совершают сегодня теракты или что-то еще, они приезжали на вполне определенную социальную работу. Да, у них не было никаких завышенных социальных ожиданий. Они знали, допустим, что они едут работать подсобными рабочими, выносить мусор и так далее. Но их дети, рождаясь уже здесь, совсем по-другому себя ощущают. Они уже местные. И кто-то себя считает французом или кем-то еще, но они часть сообщества. У них другие притязания, у них другой менталитет, у них другие запросы.

Вот я абсолютно уверен, что нас это всё тоже ждет. Да, сегодня мы привыкли, что у нас есть трудовая миграция, например, из Центральной Азии, из регионов Северного Кавказа и так далее. И вроде как это тоже не вызывает никаких особенных вопросов. Но ведь время пройдет. Посмотрите на уровень рождаемости.

Поезжайте в некоторые, скажем, подмосковные города. Например, город Котельники. Попробуйте по нему пройтись пешком, и вы увидите, насколько визуально будет отличаться ваше окружение. Не маленький Бишкек, но что-то такое. Мы видим, как постепенно за счет стоимости жилья, или престижности из одних регионов происходит вымывание части населения. И наоборот, где-то часть населения оседает.

Да, сейчас, может быть, проблемы нет, потому что те, кто приехал, они знают и понимают, на какую роль они приехали и зачем, но их дети, которые будут здесь вырастать, они уже будут вести себя абсолютно по-другому, у них будут другие притязания. Их уже не будет устраивать их социальная роль. Их не будет устраивать тот порядок, который существует вокруг, если они не будут интегрированы. Для этого должна быть программа образования, которая учит этих людей. Чтобы эти люди не то чтобы выполняли ту культуру, которая есть, но понимали ее и признавали, не боролись с ней.

На сегодняшний день у нас нет никакой нормальной программы интеграции: ни культурной, ни социальной, ни образовательной. То есть мы создаем внутри субкультуры, которые через какого-то время могут превратиться в нечто самодостаточное и агрессивное, потому что любой организм защищает сам себя. И по мере того, как будут расти амбиции и чувство укорененности, будет расти и степень если не агрессии, то уверенности в своих силах и жесткости.

Просто в Европе это началось раньше, и последствия этого они видят раньше. Но через какое-то время мы тоже это увидим.