Прихожане католического собора не рисовали карикатур на пророка

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2 ноября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Убийствам во Франции нет оправданий. Теракты, которыми сейчас запугивают Пятую республику, даже сложно объяснить логически. Если только не принять за основу версию запланированного разжигания религиозной партизанской войны. Именно религиозной. И именно партизанской.

Началось всё с «мести» за «оскорбление чувств мусульман» карикатурами в сатирическом журнале Charlie Hebdo - отрезали голову учителю истории. Зверство! Но оно хотя бы обладало своей звериной логикой. Самюэль Пати высказал неприятное молодому чеченцу мнение и Абдуллах Анзоров его убил.

Но продолжением стала не война с «осквернителями святынь», коими являются атеисты из скандально-известного журнала или гражданские активисты, настаивающие на том, что свобода слова - это европейская традиция.

Началось просто зверство. Исламисты начали нападать на... иноверцев

Совершенно точно прихожане католического собора в Ницце не рисовали карикатур на пророка Мухамеда и, вероятно, даже не видели их. Но 29 октября убили охранника храма, порезали горло женщине и обезглавили старика. Через несколько часов после теракта в Ницце стало известно о попытках нападений в Авиньоне и Лионе.

А сегодня вечером в Лионе рядом со своей с церковью ранен православный священник, гражданин Греции. Он закрывал двери храма, когда по нему начал стрелять неизвестный мужчина. Преступник скрылся.

Обращает на себя внимание тот факт, что волна насилия захлестнула Францию так, будто к этому готовились. Будто нападавших готовили и координировали. А случай Абдуллаха Анзорова был «спусковым крючком» или сигналом для активизации «спящих террористов».

Карикатуристы являются атеистами и не скрывают это. Они одинаково иронично относятся к представителям всех без исключения конфессий. Но атаки теперь идут на католиков и православных.

Есть ли координаторы и вдохновители у этой волны преступлений?

Были ли атаки на христианские конфессии запрограммирована изначально?

Можно ли считать, что радикальные исламисты используют свою оскорбленность как предлог для большой партизанской войны против «неверных»?