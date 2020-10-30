Переход к «зеленой энергетике», как следствие падения уровня образования

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30 октября 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: anlazz.livejournal.com

В течение последних трех-четырех десятилетий происходит процесс снижения понимания природы «приходящими в жизнь» поколениями. По крайней мере, в Европе и США. Ну, и у нас, понятное дело – мы же тоже «почти Европа».

Причины этого процесса, разумеется, достаточно сложные – в том смысле, что тут мы можем наблюдать воздействие не одной какой-то причины, а некоей «суперпозиции» многих формально независимых явлений. Например, нарастания неадекватности иерархических систем – к коим относится и образование.

Это явление давно известно под названием «закона Паркинсона». Благодаря чему все «реформы образования» закономерно приводят только к его ухудшению. Или, скажем, снижения популярности естественно-научных и технических специальностей при росте влияния разного рода «искусств управления и манипуляции», или официально - «Менеджмента и маркетинга». В результате чего число грамотных специалистов уменьшается, а число тех, кто уверен в «умении управлять людьми» - растет.

Впрочем, для нас наиболее важно тут то, что указанное положение приводит к очевидному дефициту специалистов, способных к управлению сложными техническими системами, а уж тем более – к их созданию. Те же «спецы», что имеются в наличие, все чаще оказываются не совсем специалистами, а все чаще – людьми, научившимися создавать о себе впечатление специалистов. И единственное их отличие от пресловутых «менеджеров» состоит в умении оперировать «техническими» или «научными» понятиями. Правда, тут сразу стоит сказать, что – в определенной мере – данная проблема компенсируется возможностью усиления «аппаратного контроля», т.е., передачей части функций по управлению, да и по проектированию техническим системам. Но ведь их – эти системы – так же надо как-то проектировать! (То есть, до пресловутого ИИ еще надо дожить...

Круг замкнулся. В результате чего в современном мире все чаще наблюдаются картины, подобные той, что была при аварии на Фукусимской АЭС. Когда на неплохо перенесшей цунами станции персонал методично и уверенно довел ситуацию до расплавления активной зоны реакторов. А ведь нужно было всего-то совершить цепочку нестандартных, но вполне очевидных действий – и все закончилось бы с минимальными потерями.

Однако этого не произошло – и по результату данной аварии было принято решение, вообще, избавиться от атомной энергетики в Японии.

Фукусимская катастрофа буквальным образом обнажила проблему адекватности имеющихся в стране специалистов. Которые уже в 2011 году оказались далеко не в лучшей форме. А ведь тогда деградация только начала проявляться! (Кстати, на этом фоне можно вспомнить о том, что в 2015 году – как раз после того, как случившееся было осмыслено – министр образования Японии открыто заявил о необходимости переориентации обучения с гуманитарной на техническую составляющую.

Указанные проблемы охватывают практически все государства, за редким исключением. Возможно, в Китае дело обстоит иначе, но там иные проблемы, связанные с нулевой «исходной точкой»: еще в середине ХХ века в стране вообще не было научных и инженерных школ. Все же остальные – включая и европейские страны, и США – прекрасно осознают, что текущий уровень готовности персонала еле-еле соответствует требованиям безопасности при эксплуатации ядерных реакторов. Если же говорить об их строительстве, то с этим дело обстоит еще хуже. Скажем, французская Areva – построившая в свое время десятки АЭС – в последние десять лет не может достроить один!!!

Неудивительно, что и Франция собралась строить «светлое безатомное будущее». В том смысле, что к 2035 году она собралась закрыть четверть существующих реакторов – которые дают аж 71% (!) от всей французской генерации. И заменить подобный дефицит физически нечем. У Японии есть угольная энергетика, у Франции ее нет. Дешевый атом сейчас фактически спонсирует дорогую «зеленую» энергию. И после его исчезновения может возникнуть серьезный проблемы.

Для других европейских государств – таких, как та же Германии, Австрии или Швейцарии – вопрос о необходимости закрытия АЭС оказывается решенным однозначно. В том смысле, что они собираются это сделать полностью, не связывая это ни с какими условиями.

Разумеется, официальная аргументация тут, разумеется, «экологическая» - однако понятно, что она не имеет отношения к реальности. Поскольку «лица, принимающие решения» в действительности все же имеют – точнее, должны иметь – представления, отличные от представлений обывателя, запуганного радиофобией. И поэтому должны прекрасно понимать, что как раз в «экологическом плане» АЭС являются чуть ли не идеальными источниками энергии.

Тот факт, что «антиатомное движение» охватывает множество стран, прекрасно показывает, что его нельзя свести исключительно к вопросу конъюнктуры – т.е., к тому, что какая-то одна «экономическая группа» побеждает другую. Вопрос «мирового заговора», по понятным причинам, рассматривать нет смысла. А вот указанный выше вопрос деградации персонала выглядит тут вполне рационально.

Речь тут идет о системном явлении и проявляется оно не только в отношении к атомной энергии. Просто «атом» в данном случае оказывается на первом месте – поскольку «продукт современного образования» за пультом АЭС действительно может быть уподоблен знаменитой «обезьяне с гранатой».

Однако, практически вся современная «энергетическая инфраструктура» оказывается под угрозой «обобезьянивания». И на этом фоне пресловутая «зеленая возня» вдруг начинает выглядеть вполне рациональной. Не только в том плане, что она позволит – в случае удачи – дать новые заказы задыхающейся западной промышленности. Но и потому, что она может действительно решить указанную выше проблему. Правда, решить не так, как это объясняют обывателю – поскольку последний тут назначен исключительно на роль жертвы – но сути это не меняет.