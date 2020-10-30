Новая повестка дня: или Франция без мусульман, или Франция без французов

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30 октября 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Не будь это на фоне экономического супер-кризиса, вызванного "Великим карантином", возможно, президент Макрон заболтал бы эту серию исламских терактов - разговорами о "единстве" (неясно кого непонятно с кем), как он заболтывал исламские теракты в предыдущие годы. Он и сейчас пытается заболтать это...

Но, во-первых, а во-вторых, он уже успел отреагировать на предыдущую отрезанную головау - жестким заявлением против исламской идеологии, и за светскую классику свободы СМИ, включая право публиковать карикатуры на мусульманские культовые объекты и персоналии.

Le Figaro реагирует на призывы Эрдогана: "...весь исламистский континуум принялся за дестабилизацию и ослабление Франции, в связи с чем борьбу необходимо вести против всех его составляющих, которые отличаются друг от друга средствами, но отнюдь не целями. Мы слишком долго с этим тянули"

В своем твиттере мэр Ниццы Кристиан Эстрози применил новый термин "l'islamofascisme".

С чего все началось? С того, что после второй - "юбилейной" исламской террористической атаки на редакцию Charlie Hebdo (25 сентября 2020) президент Макрон, уже выбитый валом проблем из колеи обычного "мультикультурного" вранья, ляпнул правду об исламе, бывшую много лет фигурой умолчания:

BBC-Russia, 2 октября 2020: "По словам Макрона, существует опасность того, что шестимиллионное мусульманское меньшинство создаст во Франции свое, как он выразился, "контр-общество". Президент Франции предлагает, среди прочих мер, поставить под более жесткий контроль учебные программы в школах и иностранное финансирование французских мечетей.

В своем выступлении президент Макрон заявил, что радикальный ислам представляет собой опасность для всей Франции, потому что он продвигает свои собственные правила и законы, приводящие к возникновению своего рода параллельного общества. По его словам, подобное сектантство иногда приводит к тому, что родители отказываются отправлять своих детей в школу или не позволяют им участвовать в спортивных занятиях и соревнованиях, а вместо этого обучают их принципам, противоречащим законам Французской Республики.

"Ислам - религия, которая переживает кризис по всему миру, а не только в нашей стране", - отметил французский президент. (конец цитаты)

Разумеется, это вызвало острую реакцию всех официальноых исламских политичеких лидеров (в Турции, Иране, Пакистане и далее по реестру). Исламские ортодоксы в Евросоюзе восприняли эту реакцию, как руководство к действию, и начали резать головы французам, совершенно не готовым к таком повороту событий.

В прошлую микро-эпоху, когда жизнь была еще более-менее благополучной, французское общество умиротворилось бы, как 5 лет назад после намного более масштабной серии терактов. Но в условиях супер-кризиса, создавшего резкое неблагополучие без перспектив на ближайшее будущее, толерантность французов стала стремительно испаряться, а идея о том, что некоторые общины следует выставить из страны - стала так же ст ремительно набирать популярность.

...По словам научного сотрудника Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павла Тимофеева, по существу Макрон не предложил ничего революционного и нового. «Его риторика очень хорошо укладывается в традиционную парадигму французских республиканских ценностей, — говорит эксперт. — Еще в начале XX века во Франции были сложные процессы, в результате которых церковь, что называется, отрезали от всей социальной системы».

«Ислам — это лишь одна из религий, и представители этой религии должны сосуществовать с другими гражданами в рамках светского государства, которым является Франция. И, следовательно, никаких особых прав у этой религии — как и у всех остальных — с точки зрения французского государства, нет и быть не может. Все очень просто: либо вы выбираете республику с ее ценностями, либо выбираете религию и несете определенные издержки», — поясняет логику французских властей эксперт.

...Однако, как указывает востоковед и специалист по исламу Андрей Чупрыгин, классическая доктрина мусульманской религии не подразумевает идею светского государства вообще, что и создает почву для конфликта.

«Ислам — он не про светское государство. Он — про государство теократическое, про государство религиозное, про умму, про халифат. В исламской доктрине такого понятия как «разделение религии и государства» просто нет», — подчеркивает он.

По этой причине, как считает Чупрыгин, заявления отдельных политиков о том, что слова Макрона могут только спровоцировать радикализацию французских мусульман не лишены оснований.

Так два эксперта уже очень конкретно изложили ту правду об исламе во Франции, которая много лет была фигурой умолчания для публичной политики.

Правда вкратце такова:

1. Французская культура предполагает, что все религии равны, и ни одна из них не может иметь статус законодателя. Статус законодателя закреплен исключительно за светской властью.

2. Мусульманская культура предолагает, что ислам является доминирующей религией, и имеет статус законодателя. А светская представительная власть может осуществлять законодательные функции лишь в том, что не противоречит исламскому праву.

3. Компромисс между культурами (1) и (2) невозможен, они находятся в антогонизме – абсолютном взаимном отрицании.

4. Следовательно: или Франция без мусульман или Франция без французов.