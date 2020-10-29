Как хозяйка угнанной «теслы» издевалась над преступниками...

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29 октября 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

Радиоведущая из Канберры Аннабель Бретт получила оповещение на телефон, что у её нашпигованного электроникой автомобиля сработала сигнализация. Машины не оказалось на месте, поэтому женщина подключилась к приложению для её управления, чтобы узнать, что происходит, - пишет 9now.

«Теслу» можно разблокировать с помощью специальной карты или смартфона, подключённого к автомобилю, но смартфон владельца не может быть отвязан от него. В беседе с Daily Mail Бретт сказала, что кража «казалась заранее спланированной». Злоумышленники удалили из системы телефоны её жениха и отца.

В приложении можно отследить местоположение машины, поэтому Бретт вызвала полицию и отправилась следом за угонщиками на автомобиле друга. По пути она издевалась над злоумышленниками — удалённо опускала окна, замедляла машину, включала звуковой сигнал.

Женщина записала поездку на видео. В какой-то момент преступники решили бросить машину и сбежать, но в кадр попал номер автомобиля, в который перебрались угонщики. Бретт рассказала, что они забыли в машине ящик с инструментами, а один даже потерял в салоне водительское удостоверение.

Кроме того, преступников засняли бортовые камеры, которые включаются автоматически при попытке проникнуть в автомобиль. Женщина передала всю информацию полиции, которая задержала преступников.

В мае другой владелец такой же Tesla при помощи смартфона смог запереть угонщика внутри автомобиля.

Все это очень клево, удобно и весело. Однако вспомните, как информатизация и автоматизация наших платежей привела к тому, что сейчас сотни если не тысячи вариантов мошенничества и пострадавших. Если раньше вашу машину могли просто угнать, то в будущем, когда все машины будут типа "теслы" (а к этому все идет) к автомобилю смогут подключиться злоумышленники и сделать с вами что угодно. Что бы вы не говорили о крутой защите, но "если один человек сделал, то другой завсегда поломать может", или наоборот ...( к/ф "Формула любви", помните?).

Так вот, очень не хотелось бы переживать за свое рулевое управление, тормоза, автопилот и прочую электронику в машине, понимая, что где то к ней есть удаленный доступ. Особенно, когда мчишься по трассе.

А ведь это будет именно так, и от этого не будет 100% защиты...