Украина растерялась:

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

28 октября 2020, 17:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

В Верховной Раде начали разрабатывать некий законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Киев потребует от Москвы за "нанесенный ущерб".

"Сколько требовать — пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем", — заявила инициатор законопроекта, глава безголосой (после того как покинул пост её председателя Святослав Вакарчук) партии "Голос" Кира Рудик.

Я конечно Киру Рудик могу понять и даже могу где-то посочувствовать ей. Всё-таки не так давно ЕС публично отказался от роли банкомата для Украины.

Напомню, в конце сентября председатель Европейского парламента Джозеф Боррель, встречаясь с украинским президентом, призвал пана Зеленского не воспринимать Европейский Союз как банкомат или благотворительную организацию.

Вот так вот просто и непринуждённо украинцам объяснили, что "отработанный материал" теперь сам по себе. Запад имеет полностью подконтрольное государство, а остальное должно волновать только самих украинцев.

Основная ошибка Украины - это надежда, которая была на то, что ЕС бросится им на шею, и они заживут хорошо. Только вот новые конкуренты Европейскому Союзу совсем ненужны. Европейцы уничтожат на Украине всё, что может составить им конкуренцию и превратят в страну "батрака на ЕС". Европа уже превратила Украину в "колонию" за счет закрытия предприятий в стране и сбыта товаров собственного производства. Украина для них дойная корова, которой морковкой перед носом поводили, а теперь выжмут и выбросят.

Что в итоге мають украинцы?

Кончился украинский чернозем, 4% гумуса осталось, угробили подсолнечником и рапсом. В этом году падение урожайности почти на 50%, о чем предупреждали еще 5 лет назад. За 800 млн.долларов кредита протащили закон о продаже земли по требованию ВМФ. Карпатские леса превратились в воспоминания. А теперь больше и не за что давать.

Нельзя рассчитывать на халяву. Вроде бы обожглись украинцы, должны были бы за ум взяться. Но нет, этот менталитет не исправим.

Весь мир для Украины делится на три части. Одна часть - должна, другая - обязана. Третья часть - это Россия, она - и то и другое. Поэтому, всё снова происходит, как в том анекдоте:

- Украинцы! Давайте будем считать, сколько Россия нам должна!

- Может поработаем?

- А как это?

Но так не бывает. "Информация для размышления" всяким идеологам "требования Компенсаций":

1) Деньги отдают добровольно их владельцы в обмен на товар или услугу;

2) Принудительное взыскание денег с государства другим государством может быть:

- по решению международного арбитража при согласии ответчика судиться;

- по решению государства-победителя, произвольно, по праву сильного.

Учреждение всяких "Комиссий по подсчету ущерба" - это пустопорожние потуги дилетантов. Это забава, считать деньги, которых никогда не получишь. Но играются. Поэтому и суммы компенсаций удивительным образом получаются у «счетчиков» такими круглыми, и обязательно в долларах.

P.S.

Интересное наблюдение. Помнится, пока Крым был украинским, в Киеве всё плакались, что Крым убыточен и требует дотаций. Про Донбасс, кстати, та же шарманка звучала. Теперь хочется на эти заявления ответить: "Ну вот, теперь балласт сброшен, богатейте".