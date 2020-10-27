Эстонская ССР - в прошлом, и Эстонская Республика - в настоящем

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27 октября 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: junycat.livejournal.com

Неоднократно в постах сообщалось что-то вроде "ваша тоталитарная Россия/Беларусь помирает в нищете, а вот у нас в Прибалтике - европейский рай, гарантирующий людям достойную жизнь, и не надо повторять киселевско-сурковскую пропаганду". Мне слали подробности, насчет райской жизни в Прибалтике, в Эстонии, например. Она как раз в левом верхнем углу бывшего СССР находится, с нее и начнем.

Сравнивать всякие глупости типа "честных выборов" или "индекса удовлетворенности граждан" не очень интересно, лучше я буду рассматривать инфраструктурные параметры страны. Сравнивать предлагаю не Эстонию с Россией/Беларусью, а Эстонию с Эстоней, то есть эту страну сейчас и в первый год независимости (ну или в последние годы зависимости).

Итак, сразу зайдем с козырей

1) Общие коэффициенты рождаемости (р) и смертности (с) на 1000 человек:

1990 - 14.2 (р), 12.4 (с)

1995 - 9.4 (р), 14.5 (с)

2000 - 9.4 (р), 13.2 (с)

2005 - 10.6 (р), 12.8 (с)

2010 - 11.9 (р), 11.9 (с)

2015 - 10.6 (р), 11.6 (с)

2020 - 10.6 (р), 11.6 (с)

В Эстонской ССР рождаемость превышала смертность, затем, после обретения незалежности, произошло катастрофическое падение рождаемости и катастрофический прирост смертности. После вхождения страны в Евросоюз, тенденции начали выравниваться, но смертность по прежнему превышает рождаемость, также происходит отток населения в ЕС и приток новых жителей из других бывших советских республик.

2) Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих, по данным Госкомстата, в 1988 году в Эстонской СССР составляла 249,2 руб, прожиточный минимум (для всего СССР) определялся на уровне 90 руб. То есть, средняя з/п в Эстонской ССР была в 2,67 раз выше прожиточного минимума.

По данным Департамента статистики, средняя з/п по Эстонии (после выплаты налогов) в 2019 году составляет 1551 евро. Прожиточный минимум составляет 569 евро. То есть, средняя з/п в Эстонии в 2,72 выше прожиточного минимума.

В 2018 году 21,7% жителей (284 300 человек) Эстонии проживали в относительной бедности (доход до 569 евро в месяц). Еще 2,4% населения живут в абсолютной бедности (менее 215 евро).

В СССР в 1988 году имели доход ниже 90 рублей около 25% населения

3) Количество школьников в Эстонии в новом 2019/2020 учебном году составит почти 153 тысяч чел. В 1990/1991 школьников в Эстонской СССР было 200 тыс. чел.

4) Производство электроэнергии в1989 году составляло 17,6 млрд. кВт*ч. В 2019 г. в стране было выработано 6,4 млрд. кВт*ч. Впрочем, снижение энергопотребления может объясняться не только деградацией техносферы, но и внедрением энергосберегающих технологий, тут нужен был бы более подробный анализ.

5) Сельское хозяйство. В 1990 в Эстонской ССР было произведено 219 тыс. тонн убойной массы мяса, 1208 тыс. тонн молока. В 2018 году было произведено 76,9 тонн мяса, 807 тыс тонн молока. То есть, способность Эстонии к продовольственному самообеспечению значительно ухудшилась.

6) Ж/д-перевозки (млн. тонн/км)

В1990 г. - 6977 млн. тонн/км

1995 - 3846

2000 - 8102

2005 - 10639

2010 - 6600

2015 - 3000

Прирост нулевых годов объясняется ростом перевозок нефтепроктов из России в ЕС через Эстонию, с этим же связана и причина снижения объема перевозок - переход грузопотока с транзита на российские порты.

7) Больничные койко-места (на 100 тыс. чел. населения)

1990 - 1155 к/м

1995 - 835 к/м

2000 - 704 к/м

2005 - 538 к/м.

2010 - 527 к/м.

2014 - 500 к/м.

Возможно, современная медицина позволяет уменьшать число койко-мест и лечить больше людей на дому, но представьте себе такую фантастическую ситуацию, что по миру начнет распространяться опасная эпидемия...

Подведем итоги

1) 30 лет независимости принесли деградацию населения, промышленности и сельского хозяйства. Если в 90-х годы ситуация была катастрофическая, то затем удалось перейти от падения экономики к ее росту и к повышению уровня жизни, но только за счет роста транзита РФ-ЕС и за счет дотаций ЕС (16- 18% бюджета Эстонии). Здесь же упомянем про крайнюю экспортную зависимость с отрицательным торговым балансом. Как долго будут действовать эти факторы...

2) Соотношение средней зарплаты и прожиточного минимума на исходе Эстонской ССР и в современной Эстонии в целом не изменилось, как и процент людей, живущих за чертой бедности. Но тут, конечно же, надо понимать, что очень сильно изменилась структура потребления людей, поэтому к таким сравнениям надо подходить осторожно.