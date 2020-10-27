Чье здоровье ценнее: 43 миллионов зараженных, или одного Навального

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27 октября 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Никто из тех, кто запустил мировую коронавирусную заразу, на сегодняшний день так и не найдены, не названы и не наказаны. Прямо противоположная ситуация с отравлением Алексея Навального. Мировая общественность как-то быстро пришла к выводам, что виновен «кровавый режим».

А всё же интересное дело с этим Covid-19 получается. Хорошо иллюстрирующее политику двойных и тройных стандартов.

Вот смотрите… На сегодняшний день во всем мире выявлено 43 млн случаев заболевания, выздоровели 29 млн человек, умерли от коронавируса 1,15 млн. Жуткие цифры! И это только официальные данные, в которых нет ни тех, кого не протестировали, ни тех, чью смерть списали на сопутствующие заболевания. Это всё без поправки на особенности национальной статистики, которая не всегда ведется аккуратно. Иными словами, реальная картина ещё более впечатляющая.

Все знают, что началось всё с Китая. По легенде из-за «нулевого пациента», который полакомился плохо приготовленной летучей мышью. Так заявляет китайская сторона.

По другой информации, озвученной американцами, коронавирус нового типа COVID-19 возник в Уханьской лаборатории, работник которой и стал тем самым «нулевым пациентом», а затем распространил вирус среди жителей города. Весьма правдоподобно… А ведь ещё не раскрыта версия о том, что заражение и вовсе могло быть спланированной акцией. Текущая статистика эту версию, скорее, подтверждает…

И вот в конце мая в сенат США внесли проект закона о санкциях против Китая из-за COVID-19. Предполагались заморозка активов, аннулирование виз, запрет на въезд особо отличившимся. А на деле? Санкций за «корону» нет, хотя почти полгода с момента инициативы прошло!

Тем временем, прямо противоположная ситуация с отравлением Алексея Навального. Кто, где, как, когда и с какой целью отравил российского оппозиционера? Неизвестно. Но мировая общественность как-то быстро пришла к выводы, что это не мог сделать никто, только «кровавый режим».

И 15 октября Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц, включая директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко, а также против Научно-исследовательского института органической химии, где, якобы, был создан тот самый «Новичок». Хотя доказательств нет… И заказчиков отравления могли быть многие… И «Новичок» есть не только у России… И, простите за цинизм, среди пострадавших – один человек, а не миллионы, как в случае с китайским вирусным «бактериологическим оружием».

Но против Китая, который точно имеет отношение к страшной заразе, санкций нет. А против России, которая может и не быть причастна к отравлению Навального, санкции есть.

Вот парадокс! И это далеко не единственный немедицинский парадокс Ковида, или политики…