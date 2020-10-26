Если футбольный клуб не покрывает свои издержки, надо резать зарплаты футболистов

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26 октября 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Бывший игрок питерского "Зенита", нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин рассказал об отношении к деньгам. "Народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы. Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма. Это стереотип, который сложился, что мы содержимся на их деньги..."

Кокорин, конечно, очень талантливый, скандальный, хотя и очень фартовый российский футболист. Большие деньги - это большие искушения. Большие деньги далеко не всегда делают их обладателей счастливыми. Иллюзия вседозволенности. Особый драйв. Далеко не все инвестируют в акции и ведут здоровый образ жизни.

Гений футбола Диего Марадона и наркотики - это, наверно, самая громкая история. У нас в России Кокорин и Мамаев - своя особая тема, которая несколько лет не сходила с новостных лент. Стоит вспомнить старую российскую футбольную историю, когда Кокорин и Мамаев, находясь в отпуске в Монте-Карло, устроили пышную вечеринку с морем алкоголя и кальянов. В ночном клубе Twiga футболисты заказали шампанское "Арман де Бриньяк", которое стоит около 500 евро за одну бутылку. Всего щедрые россияне купили для гостей заведения около 500 таких бутылок на общую сумму 250 тыс. евро. В январе 2017 года Кокорин во время отпуска в жарких странах выложил фотографию в футболке с изображением наркобарона Пабло Эскобара.

Ну и самая главная история, в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев избили гражданина Белоруссии Виталия Соловчука, работавшего водителем и ожидавшего около гостиницы "Пекин" ведущую программы "Доброе утро" "Первого канала" Ольгу Ушакову. Несколько позже, около 9 часов утра Кокорин и Мамаев устроили драку в Москве в кафе "Кофемания" на Большой Никитской улице, жертвой которой стал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак. Восьмого мая 2019 года суд приговорил Александра Кокорина к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позднее он был освобожден по процедуре условно-досрочного освобождения.

Хейтеры уже взорвали социальные сети. Я не люблю тех, кто считает чужие деньги, но по большому счету они правы. Современные российские футболисты не национальные герои, какими были спартаковцы Юрий Гаврилов и Федор Черенков. Проблема не в их заработках, а в том, что "Спартак" никогда не выиграет Лигу чемпионов и даже не похвастается победами над именитыми европейскими клубами, что регулярно делал в 80-е и 90-е годы. Люди не понимают, за что футболисты получают такие деньги. Было бы по-другому, Кокорина как Марадону носили бы на руках.

А теперь немного об источниках доходов. По наблюдениям ИАЦ "Альпари", на Западе ведущие футбольные клубы обычно прибыльны, некоторые даже торгуются на фондовом рынке. В России футбол - это часто социальная нагрузка на бизнес. Деньги казны не идут на зарплаты футболистам. Но мы все хорошо знаем, что "Газпром", например, - государственная компания, ситуация неоднозначная. На мой взгляд инвестиционного аналитика, если футбольный клуб не добивается успеха в еврокубках, не зарабатывает, чтобы покрыть свои издержки, то надо резать его расходы, то есть зарплаты футболистов. Вот будут играть как немцы или испанцы, тогда и зарабатывать будут как они.

В сталинское время было хуже. Кто не сможет завоевать золото, тот поедет его добывать

В заключение стоит сказать, что IPO (акции публичного акционерного общества, которые может приобрести любой человек) московского "Спартака", о котором говорят уже лет десять, мы так и не увидели. Позор "Спартака" в национальном чемпионате закончился, и на том спасибо.