Введён в строй самый мощный ледокол в мире «Арктика»

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21 октября 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ledy-lisichka.livejournal.com

Головной универсальный атомоход «Арктика» проекта 22220 официально вошёл в состав российского атомного флота. Как сообщается, подписан акт приёмки ледокола. Флаг на ледоколе подняли в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина.

Акт приёма-передачи подписали гендиректор «Атомфлота» Мустафа Кашка и руковоитель Балтийского завода Алексей Кадилов.

Ледокол «Арктика» вышел на ледовые испытания 22 сентября. Судно проводили от стенки набережной АО «Балтийский завод». 5 октября атомоход уже достиг Северного полюса. На своем пути он преодолел около 4800 морских миль (почти 9000 километров) и лед, достигающий толщины 3 м.

Длина атомохода — 173 метра, ширина — 34 метра, а водоизмещение составляет 33,5 тысячи тонн

«Арктика» оборудована системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. На судне установлены главные генераторы высокого напряжения, специально спроектирована для данного проекта паротурбинная установка.

Более 90% оборудования на ледоколе произведено российскими компаниями

Атомоход назван в честь легендарного ледокола «Арктика», ставшего первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном положении.

Генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачев сообщил также, что госкорпорация рассчитывает на закладку пятого ледокола проекта 22220 «Чукотка» в ближайшее время.

Ледоколы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьём с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, глава «Росатома» выразил надежду, что в скором времени будет заложен на судоверфи «Звезда» и самый мощный атомный ледокол «Лидер».