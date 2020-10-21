Дональд Трамп в большей степени может оказаться концом эпохи, нежели её началом

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21 октября 2020, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: finnishpress.livejournal.com

Живём ли мы в последние дни уходящей эпохи? Сделает ли история глобальный поворот во вторник через две недели? Такими вопросами задается профессор коммуникаций с кафедры политологии Хельсинкского университета Ану Кантола.

В философии есть понятие переломного момента. Сёрен Кьергкегор и Фридрих Ницше говорили о том, что периодически наступает момент, который меняет направление истории: день, когда встречаются прошлое и будущее, и мы делаем шаг к чему-то новому.

В ХХ веке президентские выборы в США становились решающим моментом дважды или трижды. В 1932 году Франклин Рузвельт запустил программу «Новый курс» для преодоления последствий Великой депрессии. Большой поворот совершил в 1964 Линдон Джонсон со своим «Великим обществом», когда государство стало играть в жизни общества активную роль.

С избранием в 1980 Рональда Рейгана снова началась очередная эпоха, ускорившая развитие рынков и обрушившая коммунизм. Дух Рейгана витал и в 90-е, когда застенчивая социал-демократия Билла Клинтона, Тони Блэра и Герхарда Шрёдера заигрывала со средним классом, а в общественной жизни на пике моды оказался гольф.

Эпоха умеренности закончилась в 2001 с падением башен-близнецов в Нью-Йорке. Особенно явно возвращение радикальных политических движений обозначилось после финансового кризиса 2008. Теперь средний класс предрекает своим внукам апокалиптические сражения за воду и плодородную почву.

Дональд Трамп в большей степени может оказаться концом этой эпохи, нежели её началом. Сложно поверить, что он – человек, который делает историю. Его популистская программа – слишком спорная и противоречивая для того, чтобы двигать целую нацию вперёд.

У Джо Байдена, на руку которому играет пандемия, убойная позиция, сравнимая с положением Рузвельта. Как и в начале 30-х, богачи богатеют, а крупные предприятия ширятся. Продолжается изменение климата. Неудивительно, что демократы заговорили о «Новом курсе». Если Байден победит и демократы получат власть в конгрессе, они смогут провести реформы, которые определят всю эпоху.

Если это произойдёт, в ближайшие годы мы станем свидетелями того, как прогрессивные США ищут решение климатических проблем, доминируют в мировой политике, реформируют систему налогообложения, борются с pacизмом, бедностью и неравенством доходов. Совокупный эффект от этого может ощущаться по всему миру. Политические изменения зачастую происходят волнами и напоминают модные тренды, которые быстро завладевают умами и распространяются.

Но пока рано охлаждать шампанское или посыпать голову пеплом. Демократам надо расшевелить избирателей. Отдельный вопрос заключается в том, что может произойти лишь видимость исторического поворота, как это случилось с победой Барака Обамы.

В 2008 во время победной речи Обамы камера выхватила из публики пастора Джесси Джексона. Он стоял вытирал слёзы. Для многих американцев это фото имело особый смысл. В 1968, когда зacтpeлили Мартина Лютера Кинга, Джексон оказался рядом. На следующий день он давал интервью в нестиранной рубашке, заявив, что пятна кpoви на ней принадлежат Кингу.

В 2008 слёзы Джексона выразили то, что для многих означала победа Обамы: это казалось решающим моментом, который кардинально изменит США. Однако, как мы видим в последние месяцы, этого не произошло.

Но ничего страшного, философия принимает в расчёт и такой поворот событий. Помимо переломного момента Ницше говорил и о вечном возвращении. История тоже представляет собой бесконечный цикл, в котором даже самые решающие моменты не окончательны. Так что 3 ноября в каком-то смысле повторятся выборы 2008 года.

И даже если нет уверенности в окончательных изменениях, возможно, имеет смысл прожить эти дни так, как если бы они были последними днями уходящей эпохи. И запомнить, где вы будете в день выборов. Он может стать днём, в который жизнь общества изменится на одно или два десятилетия...

И можно будет рассказывать внукам о том, где вы были в тот момент, когда история совершила поворот.