В России трудно найти то, на что еще можно наложить санкции

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20 октября 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

"Мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы ввели санкции против всех энергетических компаний. Мы не так много можем сделать с точки зрения санкций с Россией, но мы ищем другие места, где мы можем продемонстрировать недовольство, но это сложно сделать из-за всеобъемлющего характера существующих санкций", — посетовал советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, выступая на днях в Аспеновском институте в штате Колорадо

Выходит, что американский репрессивный санкционный аппарат сдулся, иссякла фантазия его авторов. Так откровенно свою беспомощность ещё никто не признавал. Тем более, что санкции уже не раз демонстрировали принцип "действие равно противодействию" приводя ровно к противоположному результату, чем тот, что задумывали их авторы.

Санкции - это, считай, отлучение от мирового рынка разделения труда

Для маленького государства это трагедия. Для большого самодостаточного государства и регионального лидера, каким является и Россия, это абсолютная и неоспоримая польза, так как даёт мотивацию к развитию на своей территории недостающих производств.

Санкции запустили в РФ глобальную программу импортозамещения

Благодаря санкциям люди начали работать и головой и руками. Санкции заставили финансовых воротил страны работать на Россию, а не на Америку! Во многом благодаря санкциям в России уверенно подымают своё производство и разрабатывают свои технологии, а не живут в финансовых пузырях подпитываемых нефтяной иглой.

Российская экономика уже привыкла к постоянным санкциям и в стоимость рубля уже заложены возможные шаги противодействия от наших западных заокеанских "партнёров". Более того, этой весной глобальные игроки уже пытались уронить цены на нефть, а за ним и рубль, а в результате обрушили мировую экономику. При следующей попытке, если снова кто-то рискнёт, произойдёт то же самое.

Себе в актив за всё время американцы могут занести лишь приостановку на год строительства "Северного потока-2", когда путём шантажа заставили хозяев трубоукладчиков отказаться от продолжения строительства (но поток достроен будет). Всё!

Какие же меры давления против России остались у Запада в загашнике?

Можно вспомнить SWIFT. Однако попытка отключить России от международной межбанковской системы платежей - палка о двух концах. Отключение принесёт лишь временные неудобства, а вот русские в такой ситуации могут оказаться тем катализатором цепной реакции, которая приведёт к непредсказуемым процессам в мире.

Напомню, что Россия несколько лет назад создали и благополучно эксплуатируют собственную национальную Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Количество российских пользователей СПФС уже превысило число российских участников SWIFT, участвуют в системе и иностранные банки.

Да, конечно многие пользователи системы рассматривают СПФС как резервный канал, не прекращая работу и со SWIFT. Тем не менее система существует, работоспособна и способна "подхватить падающее знамя".

Если отдельные мировые игроки озабоченные стремлением США давить на неугодные страны путем отключения от SWIFT договорятся о полной интеграции своих платежных систем, то это будет началом конца финансового диктата Америки.

Кстати, Россия с СПФС, Китай с CIPS и Индия с системой NPCI продумали способ организации расчетов на случай отключения от SWIFT. С российской системой так же интегрирована иранская SEPAM. По большому счёту не хватает только европейской TARGET2. Но в случае отключения России от SWIFT и странам ЕС придётся интегрироваться, если они хотят производить расчёты с Россией.

И тогда США не смогут уже контролировать большую часть платежей в мире. Это в свою очередь снизит спрос на доллары. Потому что при платежах через SWIFT все транзакции идут либо в долларах, либо через конвертации в доллары.

Доллар не обеспечен ничем, кроме готовности третьих стран производить расчеты между собой в долларах. А где им эти доллары взять? Правильно, в США. А как? Продать США товаров за доллары. Которые с помощью печатного станка, а то и просто нажатием кнопки производят Соединённые Штаты, получая за них множество полезных вещей, в том числе и нефть, золото...

Вот поэтому американцы никогда и не пойдут на отключение SWIFT для России, потому что тогда это будет самый большой привет в истории доллару США.