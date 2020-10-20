Страны закупают продукты питания, опасаясь ущерба мировой торговле от второй волны коронавируса

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20 октября 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Иордания сделала рекордные запасы пшеницы, Египет увеличил закупки более чем на 50% с апреля, Тайвань нарастил стратегические запасы продовольствия, как и Китай. Пандемия нарушила цепочки поставок "от фермы к предприятию", что ранее уже привело к пустым полкам в магазинах по всему миру, отмечает агентство Bloomberg.

В результате потребители решили делать запасы на случай будущих перебоев с поставками. Цены на товары от кукурузы до сахара растут по мере того, как страны наращивают закупки, также на увеличение стоимости влияет засуха в Черноморском регионе.

С нашей точки зрения, правительства разных стран опасаются не только логистических сбоев из-за COVID-19. Многие страны готовятся к войне, формируя стратегический запас продовольствия. В СССР он был сформирован на многие годы вперед. Однако потом был распродан по бросовым ценам в период пустых прилавков в конце 80-х и начале 90-х годов. Принято считать, что СССР рухнул из-за низких цен на нефть и высоких цен на зерно на мировом рынке. И в значительной степени это правда. В середине 90-х продовольственный дефицит удалось решить за счет импорта, что поставило Россию в крайне уязвимое положение.

Однако сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. Рост цен на продовольствие - это хороший повод заработать. Индекс мировых цен на продовольствие, который рассчитывает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), растет четыре месяца подряд и за это время прибавил 7,6% в долларах. В рублях же, по оценкам ИАЦ "Альпари", на фоне девальвации его рост превышает 20%, что уже отражается на внутреннем сельскохозяйственном рынке. До исторических максимумов взлетели цены на зерно: по итогам прошлой недели пшеница 3 класса подорожала на 325 руб., до 14 650 руб. за тонну (без НДС), а 4 класс - на 300 руб., до 14 625 руб.

Объем экспорта сельхозпродукции из России за 9 месяцев 2020 года вырос почти на 14% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил около 20 млрд долл. В числе лидеров-импортеров российского продовольствия: Китай (2,8 млрд долл.), Турция (2,2 млрд долл.), Республика Корея (1,14 млрд долл.), Казахстан (1,14 млрд долл.), Египет (1,11 млрд долл.). Рост экспорта сельхозпродукции частично компенсирует выпадающие доходы от экспорта нефти и газа, вызванные снижением цен на энергоносители и соглашением ОПЕК+. При этом импорт в РФ сократился на 1,6% и составил 20,3 млрд долл. (20,6 млрд долл. в 2019 году). Сейчас российский экспорт сельхозпродукции превалирует над импортом в отношении 88 государств. Исключительно только экспорт российского продовольствия осуществляется в 20 стран мира.

Естественно, если страна хочет сохранить свой суверенитет, то она не должна сильно зависеть от импорта продовольствия. И иметь стратегический резерв по продуктам. C нашей точки зрения, если курс рубля останется примерно на текущих уровнях, что более чем вероятно, то рост цен на продовольствие в годовом выражении не превысит 10%. Рост цен ограничен слабым спросом. Особенно это касается импорта из-за слабого рубля.

Александр Юрьевич Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик