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19 октября 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: boeing-is-back.livejournal.com

Представьте себе, что государством руководит лепешка из муки, приправленная чесночком для «пикантности», то и дело позволяя себе «острить» - именно таким президентом стал Владимир Зеленский.

Буквально на днях лидер Украины скатался в гости к своему турецкому коллеге, который точно не лепешка, а хорошо знакомый каждому европейцу донер-кебаб, состоящий из значительного количества разнообразных ингредиентов и подающийся под разным соусом.

Разница между лепешкой и донером – очевидна. Но простое хлебобулочное изделие в ходе своего зарубежного турне отчаянно претендовало на то, чтобы лежать в отделе деликатесов и стать ближе европейцам. В ЕС не особо оценили чаяния украинского лидера, зато дали пару кредитов на покупку товаров, произведенных в Европе. Примерно также поступил и Эрдоган.

Лидер Турции никогда не упустит возможности «открыть очередной ларек для продажи кебабов», а Зеленский только рад – ведь Таип не признает Крым российским и продолжает говорить об аннексии. Для Турции сотрудничество с Украиной сулит дешевой рабочей силой при строительстве самолетов и БПЛА, торговым путем в ЕС и возможностью проведения более масштабных учений в акватории Черного моря.

Параллельно с этим Эрдоган выразил критику в сторону России, Франции и США за оказание гуманитарной и военной помощи Армении.