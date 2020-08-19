Матриархат - как способ политической борьбы

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19 августа 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: alleutt.livejournal.com

У Белоруссии было три оппозиционных кандидата – все женщины. Дамы возникли в последнюю минуту после того, как двух кандидатов-мужчин посадили в тюрьму, а третий успел сбежать за границу. Если бы появился еще один мужчинка-претендент, пусть за три дня до выборов, его без страха и упрека упрятали бы в кутузку, как и предыдущих.

А женщин сажать боятся. Не потому, что имидж, “не по пацански” и тд, хотя и поэтому тоже. Но главное в другом. На Востоке (а Беларусь, как и Россия – это западный Восток или восточный Запад) правителю разрешается залить кровью целую площадь с протестующими, при условии, что вся эта кровь мужская.

Блогеры поворчат, народ пошушукается, иностранные дипломаты выразят сожаление и надежду на все хорошее, после чего убиенных тихо похоронят. Но если среди падших найдется хоть одна раненная в безымянный палец женщина, а хуже того девушка… - сдайся враг, замри и ляг! Хана тебе господин правитель. Не то что блогеры и дипломаты проклянут вовеки веков, это еще стерпеть можно. Страшно то, что мужик, да-да тот самый вечный терпила, вдруг взбеленится и попрет крушить, не взирая на пулеметы и прочие гаубицы.

Белорусы оказались самыми сообразительными на постсоветском пространстве, а может и в мире. Посмотрите на демонстрации последних дней. По периметру одни женщины, мужчин прячут в серединке. Чтобы добраться до тех, кого можно мочить дубинками, омоновцам хочешь не хочешь придется растолкать девчонок. А там все может случиться. Возьми одна, да упади, да кровь на лице! И все – всемирное осуждение и блокада, санкции-манкции, в общем, полное обнуление.

Ни один, не побоюсь этого слова, публицист за последние 30 лет не упомянул о самом главном парадоксе жизни в СССР, который по наследству передался РФ. В Советском Союзе только мужской пол пользовался всеми благами авторитаризма и казарменной дисциплины. Женщинам предоставлялись права, в целом, схожие с европейскими. То же и поныне. Это только в мылодрамах по России-1 девчонок вечно сажают в тюрьмы вместо мальчишек. В реальной жизни такое не встречается от слова вообще, а вот обратного сколько угодно.

Помните “бунт матерей” против ареста каких-то там молодежных сектантов-террористов? Матери всей Москвы со светлыми, хоть и полными слез глазами, боролись до полного освобождения двух несчастных девушек. А потом спокойно разошлись, оставив в тюрьме семерых юношей, на коих видимо материнская любовь не распространяется.

Ну да ладно. Это тема большая и отдельная. Ближе к нашему, так сказать, телу. Какие выводы будут сделаны соседями Белоруссии из патовой для власти ситуации с женскими периметрами? Такие же, как и раньше. Мужчин мочить и сажать можно, а женщин нет. Следовательно, поскольку всех счастливыми сделать не получается, нужно не просто осчастливить прекрасных россиянок (это в нынешних экономических условиях звучит утопично), а… Да, как в старые добрые времена увеличить до максимума и так не маленький разрыв в правах женщин и мужчин.

Готовимся к ужесточению закона об алиментах

Сажать будут всех, даже за чужих детей. Готовимся к увеличению службы в армии и учащению военных сборов. Готовимся к шведско-украинскому письменному разрешению от жены на секс, заверенному у нотариуса. Будем готовы к американским законам о харрасменте и в целом о неприкосновенности не только женского тела, но и души.

Вероятно, появится закон о невозможности ограничения свободы для матерей и бабушек, до достижения их детьми и внуками возраста 18 лет. В случае особо тяжких преступлений, будут карать ближайшего родственника мужского пола. Такая практика давно в ходу у наших саудовских партнеров и в ряде южно-азиатских стран. Возможно, закроют выезд из страны для солдат и офицеров запаса. Жены расскажут и фото покажут.

Ну и по мелочи: комитеты, нацпроэкты, медицина только для женщин, путешествия, льготы, жилье матерям-одиночкам и девушкам, старающимся выйти замуж (такая программа уже существовала в начале 80-х). Сами подумайте, какая женщина после этого на площадь пойдет плакатами махать?

Ничего личного, чистая психология...