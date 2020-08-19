Захваченный мятежниками президент Мали объявил об отставке

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19 августа 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/echomsk

Об этом сообщает агентство Reuters. Ибрагим Бубакер Кейта сказал, что не хочет, чтобы проливалась кровь для сохранения его власти. Он также объявил о роспуске правительства вместе с премьер-министром Бубу Сиссие. Мятеж произошел в Мали накануне. Президента и премьер-министра страны задержали. Военные, устроившие мятеж объявили, что проведут в государстве новые выборы.

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта после ареста военными мятежниками объявил в ночь на среду о своей отставке:

«Я хочу в этот момент поблагодарить малийский народ за его поддержку на протяжении этих долгих лет и за теплоту его чувств и сообщить о решении сложить с себя полномочия, все свои полномочия, с этого момента. И со всеми правовыми последствиями распускается Национальная ассамблея (однопалатный парламент — прим. ТАСС) и правительство», — сказал он в эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения.

Объявивший о сложении своих полномочий глава государства упомянул в своем обращении проходящие в стране демонстрации с требованиями его отставки, которые нередко перерастали в беспорядки, приводящие к жертвам. «Сегодня некоторым в наших вооруженных силах пришлось вмешаться и потребовать прекращения этого. Был ли у меня в действительности выбор? Я им подчинился, поскольку я не хотел, чтобы была пролита кровь ради того, чтобы я удержался у власти», — пояснил Кейта.

Военный мятеж

18 августа на армейской базе Кати, расположенной в 15 километрах от столицы Мали, произошел военный мятеж. По данным новостного портала «Малижет», мятежниками руководил полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати. Мятежники захватили базу и, сформировав автоколонну, двинулись в центр Бамако, где тем временем начиналась очередная антиправительственная манифестация.

Судя по многочисленным видеозаписям в социальных сетях, протестующие приветствовали мятежников, которые взяли под контроль Генштаб ВС Мали, а затем арестовали ряд военачальников, спикера парламента, ключевых министров, премьера и президента. Впоследствии, как сообщало агентство Франс Пресс, главу государства и премьера отвезли на военную базу Кати.

Россияне не пострадали в ходе военного мятежа в западноафриканском государстве Мали – сообщило посольство нашей страны в столичном городе Бамако. Сведения дипломатов приводит агентство РИА Новости.