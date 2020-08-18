Из Европы в Америку и обратно - на топливе из отработанного растительного масла

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

18 августа 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gruppman.livejournal.com

Помнится, когда на море начали закручивать гайки в отношении бытового и технического мусора (совершенно правильно, кстати), одно из требований было такое: растительное масло, остающееся на камбузе после жарки, не сливать за борт, а собирать в канистры, с последующей сдачей на берег. Ну, или утилизировать в инсинераторе. Попросту – сжигать.

Повар у нас тогда всё недоумевал, зачем им отработанное масло...

- Странный ты, повар, говорили ему. Ты, что? Журналы всякие не читаешь? Отработанное масло можно пустить в переработку и получить другой продукт. Или даже топливо. Для пароходов, например.

- Да сколько этого масла надо, чтобы пароход на нём поехал?

- Повар, блин. Не умничай. Без тебя разберутся, сколько надо. А пока, на, вот тебе канистра, начинай собирать масло.

И, вот оно, свершилось. Насобирали

Танкер компании Stena Bulk AB, "Stena Immortal", в начале этого года совершил рейс из Европы в США, и обратно, используя топливо, на 100% состоящее из отработанного растительного масла.

Вот он, красавчик. Танкер класса MR2(middle range), дедвейт 50 000 тонн. Перевозка нефтепродуктов и лёгкой химии.

Нет, биотопливо, полученное из растительных масел, совсем не новость. В этом направлении давно уже ведутся разработки. Но, как отмечают сами разработчики и производители такого топлива, большие проблемы в накоплении достаточного количества масла чтобы хватило на всех.

Для справки - мировой торговый флот сжигает за год примерно 400 миллионов тонн топлива в сумме. В общее количество включено всё, и тяжёлое топливо, и MDO, и MGO.

Одна из компаний, которая производит биотопливо из отработанного растительного масла, это GoodFuels, Голландия. Ну, как уже сказал, на всех чистого биотоплива не хватает, поэтому приходится бодяжить с обычным судовым топливом.

Само же биотопливо из растительного масла стоит дороже обычной топливной смеси, которую использует компания Stena Bulk на 100 долларов за тонну. Ну, а за сутки этот танкер сжигает 22 тонны топлива. Вот и считайте. Рейс до Штатов, 10 суток. Назад, столько же. Плюс выгрузка, на которой топливо интенсивно пережигается. И неважно, в котлах ли, или в дизель-генераторах.

Но, согласно расчетам Bloomberg, основанным на ценах на судовой газойль в Роттердаме, это приводит к увеличению счета за топливо на 30%.

Интерес то к биодизелю растет, несомненно (а куда ты с подводной лодки то денешься, тем более курс на полную декарбонизацию взят). Вопрос в другом, где взять столько отработанного растительного масла.

Сейчас, да, масло это собирают по всем точкам общественного питания, по ресторанам да столовым. Плюс отходы от косметической промышленности. Ещё что-то там. Но даже компания GoodFuels выпускает в год всего 40-50 тыс.тонн такого топлива.

А ещё, дело даже не в количестве. Цена. Цена. Цена...

Многочисленные эксперты как раз и рассматривают цену, как один из факторов, немного стопорящий развитие этого топливного направления. Хотя и здесь особых препятствий нет, ещё парочку конвенций, ещё несколько налогов на "дым" и "трубу", и готово. Малые судовладельцы разорятся и уйдут с рынка, мажоры нарастят мощь. А Иван, Джон и Хуан достают кошельки и начинают платить. И начинают собирать отработанное масло дома.

И, да. Я за экологию.

Но, глядя на всю эту свистопляску, думаю, а не проще плюнуть на всё, и вернуться к парусам. Белоснежным. Тишь и гладь.