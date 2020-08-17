Почему долго не было митингующих

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17 августа 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

Многие люди ставят знак равенство между реальной жизнь и интернетом. Если например в телеграм-канале проголосовали по какому-то вопросу 90/10, то значит в реальной жизни должно быть то же самое. Если на "Дожде" или "Эхо Москвы" массово высказались "против", а в реальном голосовании "за" - значит это подтасовка и вбросы.

Все заметили, что очень странно выглядит ситуация, когда избранный президент Республики Беларусь утверждает, что за него проголосовали 80%, а на улицах таких граждан нет. А может просто они занимаются другим делом?

Вот например сейчас, пока в Минске митингуют, на полях Белоруссии убирают рекордный урожай

Зерновые и зернобобовые культуры убраны в Белоруссии с 1 млн 796 тысяч гектаров. Согласно информации белорусского Минсельхозпрода, в целом по республике к 15 августа намолочено 6,78 млн тонн зерна при средней урожайности 37,7 центнера с гектара — на 5,8 выше, чем на ту же дату прошлого года. Урожайность выше прошлогодней демонстрируют все регионы, а самая высокая отмечается в Гродненской области — 49 центнеров с гектара...

Как вам кажется, высока ли поддержка сельских жителей, животноводов, аграриев, белорусской глубинки у Лукашенко? Да и на крупных тракторных заводах с десятитысячными коллективами, протестовали несколько сотен. Хотя наверняка участники митинга в столице назовут всех их плохими словами, но это тоже люди и граждане Белоруссии. А принцип демократического большинства еще никто не отменял. Хотя сказав, что "революции делает активное меньшинство" вы будете правы.

Сельское хозяйство и машиностроение для Белоруссии - это жизнь страны

Конечно же надо быть политически активным, отстаивать свою позицию, но кто-то же должен и работать? Важно не "проскакать" свою страну, как соседи. Желаю тут белорусам найти рациональную и золотую середину.