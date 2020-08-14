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14 августа 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varlamov.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на рабочем совещании прокомментировал начавшиеся на предприятиях протесты. «Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые „свядомыя“ раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По данным «Белсата» на утро 14 августа, протесты захватили более 25 предприятий

О возможных последствиях забастовок глава государства рассказал на конкретных примерах. В случае с «Беларуськалием», если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку основным конкурентам в России и Канаде. «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — сказал Александр Лукашенко.

Аналогично и в отношении работы машиностроительных предприятий, таких как МТЗ, МАЗ и другие. «Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику. Россияне - тоже перекрестятся», — отметил президент.

Он подчеркнул, что экономика в мире только начинает оживать после ограничений, связанных с пандемией. «И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте».

«Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу», — отметил глава государства.

«Людям надо сказать, что это единственный шанс у них спасти предприятие. Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?» — заметил Александр Лукашенко.

«С такой позиции надо подходить к людям, в том числе в строительной отрасли. Потому что строители — это продвинутый, боевитый народ. Но им надо открывать глаза, что будет потом. У нас строители постоянно были в болоте. Мы их вытаскивали, уже в который раз, за уши. Заказы появились, работа появилась, прирост появился производства — работайте», — резюмировал президент.

БЕЛТА

P.S. А в это время...

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которой пришлось уехать Литву, записала видеообращение, в котором призвала мэров всех белорусских городов 15 и 16 августа «выступить организаторами мирных массовых собраний».