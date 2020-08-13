Европа снова лезет со своим посредничеством, к российским соседям

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13 августа 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

Литва, Латвия и Польша подготовили план «разрешения кризиса» в Белоруссии. Об этом в среду на пресс-конференции заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Президентами наших трех стран выработан план деэскалации ситуации в Белоруссии. Он содержит три пункта по урегулированию ситуации», — заявил литовский лидер.

Ну-ка, ну-ка, что же такого гениального придумали эти три великие и влиятельные в мире державы...

Согласно заявлению президента Литвы, власти Белоруссии прежде всего должны прекратить применение силы к протестующим по поводу результатов президентских выборов. «Кроме отказа от применения силы, необходимо освободить задержанных», — отметил он. Третьим пунктом плана является начало диалога с представителями гражданского общества.

«При принятии этого плана наши страны готовы выступить посредниками в организации процесса выхода из кризиса», — сказал литовский лидер.

Науседа также сообщил, что провал подготовленного Литвой, Латвией и Польшей плана разрешения кризиса в Белоруссии повлечет за собой применение к Минску европейских и национальных санкций.

«В случае отказа от предложенных мер в отношении Белоруссии могут быть применены как национальные, так и европейские санкции», — заявил он.

Ну все понятно, где-то это мы уже слышали:

"Уберите ОМОН, не применяйте силу, начните диалог с оппозицией. Мы гарантируем, что оппозиция не будет устраивать беспорядки".

Подписали даже на этот счет международную бумажку. А потом раз - и все не приделах. Красавчики.

Вот без относительно того, кем был Янукович и кем является Лукашенко, вот такое международное кидалово в "прямом эфире" ставит крест на любых предложениях о посредничестве европейских стран.