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Мировая интернет-война политических банд

Передел контроля за поведением жителей земли

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: alex-rozoff.livejournal.com

Мировая интернет-война политических банд

65% людей практически полностью подконтрольны воле авторитета. Они либо не в состоянии критически анализировать получаемые приказы, либо неспособны сказать "нет" авторитету. 22.5% людей образуют непрерывную шкалу говорящих "нет", по мере того, как приказы авторитета все сильнее расходятся с их личными представлениями этики и здравого смысла. 12.5% людей с разумной критичностью относятся к приказам авторитета.

Примерно к 2010 году интернет в развитых и развивающихся странах: 

1) стал главным потоком трансляции директив и настоятельных рекомендаций социальных (политических) авторитетов,

2) превратился в одно из ведущих средств частной коммуникации между людьми и группами,

3) перешел в стадию олигополии, т.е. оказался глобально поделен в плане влияния и директив (в т.ч. потенциала цензуры) между несколькими сверхкрупными авторитетами...

Война за передел интернета приобрела характер неизбежности

В 2020-м, в связи с инфодемией COVID-19 - коронавирусным "Великим карантином" (принудительными самоизоляциями и рассечением непосредственных контактов между людьми) - значение контроля конкурирующих олигополистов над интернетом многократно усилилось.

Как выглядят стратегии глобальных и локальных олигополистов?

A) Цифровые супер-концерны (Facebook, Google, Twitter и т.п.) - прямая цензура сетей (блокировки нелояльных пользователей, удаление материалов), замусоривание пропагандой, раздувание ненависти к нелояльным персонам, и снижение поисковой значимости нелояльных материалов. Также - прямая коррупция/лоббирование с целью получения законов и иных правовых актов о репрессиях против нелояльных персон.

B) Власти условно-демократических государств Первого мира (Британия, Евросоюз, США и т.п.) - сговор с (A) и прямые массовые репресии по любому надуманному поводу против пользователей и групп, формирующих нелояльную информацию или подключенных к таковой.

C) Власти авторитарных государств, условно относящихся к "великим державам" (Китай, Индия, Россия, и т.п.) - разработка дорогостоящих схем цифровой фильтрации данных на предмет лояльности (например, китайский "Золотой щит"), неэффективные сами по себе, но подкрепленные эпизодическими репрессиями против пользователей нелояльной информации, а также коррупционным сговором с (A) и отчасти с (B).

D) Власти авторитарных экономически-значимых государств-аутсайдеров (Беларусь, Северная Корея, Иран и т.п.) - попытки копировать действия (C), а также, в критических ситуациях полная блокировка интернета.

В методическом смысле наиболее интересна стратегия Северной Кореи (КНДР):

1. Ким и компьютер. Современная экономика немыслима без компьютеров, и Ким Чен Ын, который провел значительную часть своей молодости за границей, в Швейцарии, отлично это понимает. Поэтому Ким Чен Ын решил пойти на эксперимент: он пытается создать в Северной Корее такую информационную среду, которая была бы максимально контролируемой, но при этом создавала условия для экономического развития.

Вопреки распространенному убеждению в КНДР имеется немалое количество компьютеров, сотовых телефонов и прочей электронной техники, причем ее количество стало быстро расти именно в годы правления Ким Чен Ына, когда экономика стала постепенно выходить из кризиса. Сейчас в Северной Корее имеется более 4 млн. абонентов.

2. Сотовые телефоны имеют неплохую базу приложений, в значительной части разработанных местными программистами. Северокорейские пользователи могут делать покупки в местных интернет-магазинах, однако использовать сотовые аппараты для звонков за границу нельзя: связь работает только с северокорейскими абонентами. Нельзя использовать стандартный северокорейский сотовый и для того, чтобы смотреть иностранные фильмы или слушать музыку. С 2013 года все телефоны оборудованы специально разработанной операционной системой, которая запрещает пользователю открывать видео-, аудио- и текстовые файлы, которые не имеют специальной «подписи». Такую «подпись» выдают компетентные организации, подтверждая таким образом, что файл является идеологически приемлемым.

3. Такой же подход применяется и к персональным компьютерам, число которых в Северной Корее приблизилось к миллиону. Большинство компьютеров ввозится из Китая: во всех приграничных китайских городах сейчас есть магазины, которые специализируются на продаже подержанных компьютеров северокорейским покупателям. 

2. Интранет национального масштаба. В КНДР у частных лиц, равно как и подавляющего большинства официальных лиц нет доступа к интернету. Интернетом без проблем и ограничений могут пользоваться дипломатические миссии и иные иностранные организации. А северокорейцам настоящий интернет заменяет местная сеть «Кванмён», национальный интранет, который с мировым никак не связан, но при этом имеет достаточно богатый и разнообразный контент. Найденный полезный контент загружают в сеть «Кванмён». Речь обычно идет о научно-популярных материалах по естественным наукам и технике.

Дас

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