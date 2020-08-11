О проблемах «нашего всего»

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

11 августа 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: a-nalgin.livejournal.com

Пока журналисты и блогеры с увлечением следят, как вспыхнула протестами вся Беларусь, и гадают, применима ли к России будущего белорусская ситуация, реальная опасность для руководства государства назревает совсем не там. Она не в грохочущей ярости на переполненных площадях, а в гнетущей тишине просторных кабинетов, на пыльных страницах бухгалтерских книг. Именно там развивается настоящая драма, невидимая пока широкой публике.

А когда она будет этой самой публикой замечена, окажется, что уже поздно...

О положеньице у «Газпрома» пришёл черёд поговорить

Не принесла ему облегчения отмена коронавирусных карантинов в Европе. Поставки российского газа в ЕС продолжают снижаться вместе с ценами. Их уровень уже вынуждает российскую компанию продавать сырьё себе в убыток.

По итогам июня средняя экспортная цена продукции «Газпрома» опустилась до 82 долл. за тысячу кубометров, следует из статистики Федеральной таможенной службы. По сравнению с маем российский газ подешевел на 12 долл. (минус 12,7%), по сравнению с апрелем - на 37 долл. (минус 34%), если сравнивать с началом года – вдвое, а относительно прошлогодней средней цены - в 2,6 раза.

Настолько дёшево «Газпром» не торговал газом в ЕС ни разу с начала XXI века, следует из его отчётности. За последние 20 лет доступных данных худшим для компании был 2002 год, когда в среднем поставки в дальнее зарубежье стоили 102 долл. за тысячу кубов.

Но и компенсировать выпадающую выручку объёмом, продавая голубое топливо по низким ценам, но в большем количестве, «Газпрому» не удаётся. По данным ФТС, в июне из ключевых клиентов нарастили закупки Австрия (+14%) и Италия (+30%). При этом поставки крупнейшему покупателю, Германии на 21%.

На других направлениях ситуация не лучше. Турция, некогда второй по объёмам клиент «Газпрома», отказалась от российского газа практически полностью: в июле в страну были прокачаны мизерные 2 млн кубометров – в 585 раз меньше, чем в тот же месяц год назад.

Надежды развернуть газовый экспорт на восток также терпят неудачу. Китай отказывается закупать оговоренный контрактом объём, не прокачивая по «Силе Сибири» даже минимум возможного по принципу «бери или плати». Поставки на 40% отстают от контрактного графика (5 млрд кубометров в год), даже несмотря на то, что цена «Газпрома» самая низкая среди всех поставщиков.

Вместо трубопроводного газа китайские компании наращивают импорт СПГ. В мае на сжиженный газ пришлось три четверти всего газового импорта в КНР - 7,577 млрд кубометров из 10,906 млрд.

И хотя китайский рынок остаётся одним из немногих, где «Газпром» торгует с прибылью, его средняя экспортная цена второй месяц подряд держится ниже точки рентабельности. По оценке Fitch, российскому газовому монстру нужно 105 долл. за тысячу кубометров, чтобы покрыть все издержки. Сомнительно, чтобы Европа дала сейчас такую цену.

Отдельный вопрос – мегапроект «Северный поток-2»

Там тоже всё плохо. Компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров «Газпрома» в этом проекте, допустила, что трубопровод по дну Балтийского моря так и не будет достроен. «Учитывая тот факт, что США готовят новые санкции против «Северного потока 2», возрастает вероятность того, что строительство будет отложено или вовсе прекращено», — говорится в сообщении. Там указали, что в Uniper мониторят ситуацию и отслеживают возможные риски.

То есть, положеньице у «национального достояния» сейчас незавидное. И вопрос вскоре станет со всей остротой: спасать «Газпром» ценой зарплат и пенсий или спасаться самим?