Противостояния с силовиками дают душещипательные картинки

При всей местной специфике майданные бунты, если они осуществляются технологично , а именно по методике Джина Шарпа, всегда имеют один и тот же ряд ключевых эпизодов в сценарии.
Имя Джина Шарпа известно довольно узкому кругу посвященных. А жаль – он заслуживает гораздо большего. Потому что его вклад в историю последних десятилетий мировой истории сложно переоценить. Его пособия «От диктатуры к демократии» и «198 методов ненасильственных действий» стали инструкцией по свержению власти в ряде стран и библией для современных революционеров. Революция в Бирме в начале 1990-х, распад СССР, акции протеста в Таиланде, Тибете, Сербии, на Ближнем Востоке, череда «цветных революций» на постсоветском пространстве, – все они происходили с использованием технологий, разработанных Шарпом.
Ключевые эпизоды в методике проведения цветных переворотов:
1. Должно быть противостояние с силовиками, и из этого противостояния должны получаться душещипательные картинки. Типа как девочка с котёночком беззащитно стоит против цепи космонавтов и протягивает им букетик ромашек и блюдечко с молоком.
2. Ну или очередная заокеанская тетя Нуланд дарит очередной кулёк с печеньками.
3. Неважно где, но где-то хотя бы одно правоохранительное подразделение должно забыть о присяге и долге и перейти на сторону бунтующих.
4. По той же причине бунты обязательно должны быть ночными - картинка ярче, а что к чему - не разберёшь.
5. Обязательно должны быть сакральные жертвы. Неплохо, если это кто-то из лидеров бунтующих.
6. Бунтующие должны перейти к политическим требованиям или сразу начать с них. Требования должны идти по нарастающей и немедленно повышаться после уступок властей.
7. В толпе должна быть сетевая управляющая структура, над ней - короткая иерархическая.
Смотрим на Белоруссию и узнаём знакомые черты
Ну а поскольку майданы технологически одинаковы, то и приводят они к одинаковым результатам, среди которых:
- резкое падение уровня жизни в стране;
- гражданская война;
- потери населения (иногда вместе с территориями);
Не существует стран, выигравших от своих майданов...
- развал экономики (новая власть почти всегда экономически некомпетентна);
- установление внешнего контроля.