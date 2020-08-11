Противостояния с силовиками дают душещипательные картинки

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11 августа 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

При всей местной специфике майданные бунты, если они осуществляются технологично , а именно по методике Джина Шарпа, всегда имеют один и тот же ряд ключевых эпизодов в сценарии.

Имя Джина Шарпа известно довольно узкому кругу посвященных. А жаль – он заслуживает гораздо большего. Потому что его вклад в историю последних десятилетий мировой истории сложно переоценить. Его пособия «От диктатуры к демократии» и «198 методов ненасильственных действий» стали инструкцией по свержению власти в ряде стран и библией для современных революционеров. Революция в Бирме в начале 1990-х, распад СССР, акции протеста в Таиланде, Тибете, Сербии, на Ближнем Востоке, череда «цветных революций» на постсоветском пространстве, – все они происходили с использованием технологий, разработанных Шарпом.

Ключевые эпизоды в методике проведения цветных переворотов:

1. Должно быть противостояние с силовиками, и из этого противостояния должны получаться душещипательные картинки. Типа как девочка с котёночком беззащитно стоит против цепи космонавтов и протягивает им букетик ромашек и блюдечко с молоком.

2. Ну или очередная заокеанская тетя Нуланд дарит очередной кулёк с печеньками.

3. Неважно где, но где-то хотя бы одно правоохранительное подразделение должно забыть о присяге и долге и перейти на сторону бунтующих.

4. По той же причине бунты обязательно должны быть ночными - картинка ярче, а что к чему - не разберёшь.

5. Обязательно должны быть сакральные жертвы. Неплохо, если это кто-то из лидеров бунтующих.

6. Бунтующие должны перейти к политическим требованиям или сразу начать с них. Требования должны идти по нарастающей и немедленно повышаться после уступок властей.

7. В толпе должна быть сетевая управляющая структура, над ней - короткая иерархическая.

Смотрим на Белоруссию и узнаём знакомые черты

Ну а поскольку майданы технологически одинаковы, то и приводят они к одинаковым результатам, среди которых:

- резкое падение уровня жизни в стране;

- гражданская война;

- потери населения (иногда вместе с территориями);

Не существует стран, выигравших от своих майданов...

- развал экономики (новая власть почти всегда экономически некомпетентна);

- установление внешнего контроля.