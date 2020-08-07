Арест россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины

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7 августа 2020, 17:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: alexandr-rogers.livejournal.com

Как многие уже слышали, история с «российскими боевиками, которые приехали шатать режим Лукашенко», внезапно приняла совсем иной оборот. Оказалось, что вербовали россиян «для охраны зарубежных объектов сотрудники Службы Безопасности Украины, прикидывающиеся менеджерами «Роснефти».

Об этом свидетельствует множество улик, которые обнаружили российские спецслужбы в ходе расследования. Причём все эти улики в наше время электронных транзакций свободно проверяются по сохранившимся логам. Уверен, всё это в кратчайшие сроки будет передано для ознакомления не только СК РФ, но и белорусской стороне.

Причём то, что украинские «турфирмы», через которые сначала покупались, а затем и аннулировались билеты на самолёты, а также бронировались места в гостинице и пансионате, зарегистрированы практически одновременно в январе этого года, намекает нам, что создавались они исключительно с целью проведения данной спецоперации СБУ.

Как говорили классики, «любое преступление оставляет экономический след». В данном случае, это денежные переводы и сопутствующая переписка, а также логи телефонных звонков.

Итого мы имеем спецоперацию Службы Безопасности Украины, вероятнее всего согласованную на высоком уровне (не с самим Соросом, конечно, но с Зеленским - точно), по созданию и раздуванию конфронтации между Белоруссией и Россией. С прицелом на разжигание вооружённого конфликта. Потому что в соцсетях и некоторых нечистоплотных СМИ уже нагнеталась информация, будто в Белоруссии объявлена мобилизация, а армия занимает позиции вдоль границы. Нагнеталась, понятное дело, теми же, кто спланировал и осуществил данную подставу.

И тут возникает простой, как гвоздь, вопрос: а не тянет ли попытка развязать российско-белорусскую войну на «казус белли» против Украины? Причём как со стороны России, так и со стороны Белоруссии (даже в большей степени)...

Впрочем, про «казус белли» пусть в высоких кабинетах между собой решают. А вот на экономические и политические санкции – точно. На прекращение торговли с Украиной, на разрыв дипломатических отношений, на блокирование её внешнеэкономической деятельности, на ограничение передвижения украинцев и так далее.

И, конечно, на заведение уголовного дела против виновников данного преступления – с подачей всех фигурантов в международный розыск. Чтобы Зеленский и его «посипаки» носа высунуть за пределы Украины не могли.

Должен особо подчеркнуть, что от действий украинских спецслужб больше всего пострадали даже не задержанные россияне (хотя и их положение все эти дни было, мягко говоря, несладким – и они должны рассчитывать не только на извинения, но и на материальную компенсацию).

Больше всего пострадал персонально Александр Григорьевич Лукашенко. Это его обманули, это его выставили дураком, это его развели, это его подставили. И надо ещё разобраться, не при соучастии ли отдельных офицеров КГБ РБ.

Это по имиджу Лукашенко нанесли огромный удар перед самыми выборами.

Причём как по отношению к Лукашенко внутри самой Белоруссии, так и по отношению к Лукашенко со стороны огромной массы россиян.

Украинским нацистам (и, скорее всего, стоящим за их спинами американским кураторам – слишком сложно для СБУ, не их уровень планирования) при этом было глубоко наплевать на то, что в результате их действий не только могли испортиться отношения между Россией и Белоруссией, но и существенно ухудшится социально-экономическое положение целой страны – в результате вероятного закрытия российских рынков для белорусских товаров, экономику РБ ждал бы тяжелейший кризис.

Ещё и вбрасывался «китайский след», что также намекает на вашингтонских заказчиков подобных вбросов.

По сути, идёт повторение турецкого сценария, когда американцы с одной стороны пытались стравить Турцию и Россию (в том числе с помощью военной провокации, когда сбили российский самолёт), а другой одновременно готовили вооружённый переворот. Как известно, американцы вообще склонны действовать предельно шаблонно, так что и в данном случае общий сценарий остался тем же. Тогда только выручка России помогла Эрдогану удержаться у власти. И с тех пор он с американцами, мягко говоря, не очень дружит.

Лукашенко сегодня, совершенно аналогично, находится на грани. И спасти его может только тот человек, который спас Эрдогана…