Имеют ли право американцы подкупать россиян?

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7 августа 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Американцы только что разослали россиянам через спам-сервисы кучу смс с предложением продать секретные данные о российском вмешательстве в выборы в США. Идея в том, чтобы кто-нибудь слабый духом польстился на 10 млн долларов и выдал американцам детали относительно избрания агента Трампа.

Рассылка последовала после заявления госсекретаря США Майка Помпео, который накануне сказал, что «программа «Вознаграждение за помощь правосудию» Государственного департамента предлагает вознаграждение в размере до 10 млн долларов США за информацию, позволяющую установить личность любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя в определенной киберпреступной деятельности». Сообщение опубликовано на сайте Госдепартамента.

В посольстве США уже всё подтвердили:

А. Рассылкой занимались официальные представители США.

Б. Америка действительна готова заплатить 10 млн долларов за российские секреты.

С одной стороны, всё понятно — власти США считают Россию своим врагом и ведут себя соответственно. Попытка подкупа россиян — агрессивное действие, которое мы наверняка не оставим без ответа.

С другой стороны, Дядюшка Сэм пытается купить информацию относительно своей собственной страны. Возможно, он имеет на это моральное право?

Думаю, что нам стоит ответить нашим американским друзьям и партнёрам асимметрично.

Во-первых, раз уж американцы хотят информации о вмешательстве в выборы, нужно им эту информацию предоставить. Как справедливо отмечает Мария Захарова, сайт Госдепа может и не выдержать мощного потока доносов на соседей...

Во-вторых, пора начать задавать серьёзные вопросы нашим сотовым операторам. Как так получается, что каждая страна третьего мира, в которой марионеточного президента назначают из-за рубежа, может свободно рассылать шпионские смс гражданам Российской Федерации? Представьте, что сейчас над Москвой пролетит самолёт из Румынии и раскидает листовки с предложением продать наши военные секреты за 10 млн леев. Министр обороны наверняка устроит после этого хорошую выволочку войскам ПВО.

Я не могу припомнить ни одного случая, когда массовая смс-рассылка оказалась бы мне полезна. Полагаю, если прямо запретить сотовым операторам рассылать рекламный спам абонентам, общество от этого только выиграет.