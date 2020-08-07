Кабинет министров займется вопросами языка

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7 августа 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nplus1.ru/blog

Этот орган разработает концепцию языковой политики и определит требования к словарям, справочникам и грамматикам. Мы спросили лингвиста Ирину Левонтину, сотрудника Института русского языка имени Виноградова, стоит ли запретить выражение «довлеть над» и «черное кофе», и что, по их мнению надо менять в русской орфографии и пунктуации, и как именно это сделать.



Последний официально принятый сборник правил русской орфографии и пунктуации был принят в 1956 году

Уже тогда он был неполным, внутренне противоречивым, в нем были лакуны и двусмысленности. Естественно, русский язык с тех времен изменился, появилось большое количество новых слов, конструкций, я уже не говорю о том, что в этом своде правил было много идеологически мотивированного, скажем, в области написания прописных и строчных букв.

Этот справочник, например, требует писать:

«Вооруженные Силы» — оба слова с прописной буквы — если это вооруженные силы Советского Союза

«Вооруженные силы» — первое слово с большой буквы, если это армии стран Варшавского договора

«вооруженные силы» - оба слова со строчной буквы, если речь идет о странах НАТО

Все это смешно, нелогично, и, кроме того, совершенно неактуально...

Но не надо думать, что сейчас кто-то возьмет и будет анализировать и переделывать этот сборник 1956 года. В целом работой в этой области занимается Орфографическая комиссия — самая авторитетная научная институция, которая вырабатывает регламенты для орфографии и пунктуации, наблюдением за тенденциями, обсуждением спорных случаев.

Эта комиссия работает при Институте русского языка имени Виноградова РАН (не путать с Институтом русского языка имени Пушкина, чья задача — подготовка преподавателей русского языка как иностранного и разработка методик в этой сфере), ее председатель — доктор филологических наук Алексей Шмелев.

Орфографистами уже создан свод, где решены эти случаи неполноты, противоречивости, учтены новые явления, которые возникли в языке. Работа идет много лет, предварительные результаты этой работы уже опубликованы, и обсуждение продолжается...

Этот свод создан, его можно обсуждать, его можно принимать. Если он будет принят как официально рекомендованный в результате работы этой правительственной комиссии, это будет прекрасно, потому что сейчас многие вопросы не урегулированы.

Официальный сборник 1956 года устарел и неполон, а другого, имеющего такой же статус, нет

Но нужно понимать, что принятие нового орфографического свода не означает, что вам запретят (или, наоборот, предпишут) использовать слово «кофе» в среднем роде или писать «парашут» или «заец». Задача по кодификации орфографии состоит в основном в наблюдении за языком, за тенденциями в его развитии, выявлении его внутренней логики, а не в издании административных предписаний. Кстати, и «большевистская» реформа — реформа правописания 1918 года — задумывалась задолго до революции орфографической комиссией под руководством лингвиста Филиппа Фортунатова.

Это огромная работа. Когда появляется новое явление — как его оформлять...

Скажем, как писать слово «офтоп»: с двумя «ф» или с одной? Через дефис или слитно? Нужно, чтобы это было системно, нужны критерии для принятия решения. Или сколько букв «г» в слове «блогер»? Основные словари считают, что одна, но это каждый раз проблема — должны быть правила, закономерности, и причем они не могут быть придуманы из головы, они должны основываться на многолетнем отслеживании тенденций. Это огромная работа. Скажем, вопрос об удвоенных согласных возника очень давно, еще со времен Якова Грота, когда он писал о нерешенных вопросах русской орфографии, потому что удвоенная согласная не отражает произношения.

Что касается слова «кофе», то тут много недоразумений...

Род этого слова колебался всегда, и более того, в начале XX века считался предпочтительным средний род. В некоторых пособиях по русскому языку мужской род даже считался ошибочным. Но после революции решили, что единственно правильным должен быть мужской род. При том, что если мы посмотрим в словарь Ушакова середины 1930-х годов, то увидим, что кофе мужского рода, но допустим и средний. То есть ровно то, что пишут в современных словарях. Если мы обратимся к Набокову, Газданову, и другим писателям-эмигрантам, то мы увидим, что у них в произведениях еще очень долго сохранялось кофе среднего рода.

Сейчас ситуация примерно такая: идет давление языковой системы, естественно, слово на -о, -е «хочет» быть среднего рода, как «метро», например или «пальто», которые были мужского рода, а перешли в средний. Правда никто это не воспринимал это переход как культурную катастрофу, а вот в случае с кофе в какой-то момент это заметили и оно превратилось в такой шибболет. Но основные словари допускают и средний, хотя, конечно, никто не запрещает кофе мужского рода, который пока остается предпочтительным.

Часто бывает, что словари вынуждены признавать норму, какой-то вариант, когда это становится абсолютно общепринятым и противиться этому становится невозможно. Так произошло, например, со словом «довлеть над», которое сейчас часто используют в значении «давить»: «Памятник довлеет над площадью». Хотя слово «довлеть» означает «быть достаточным» и родственно слову «самодовлеющий», то есть самодостаточный, но смешение со словом «давить» встречается чуть ли не с XVIII века, и «ошибочное» употребление уже давно словарями признается. Пуристы, ценители тонкостей языка, которые понимают, с чем это слово родственно, его не используют.

Слова, которые одобрены словарями, можно не любить и не употреблять...

Вторая вещь, которой вроде бы должна заняться новая комиссия, касается требований к словарям и грамматикам. Как я понимаю, речь идет вот о чем: существует огромное количество словарей, справочников по русскому языку, которые часто противоречивы, и многие из них низкого качества, содержат ошибки. Кроме того, перепечатываются какие-то устаревшие словари. Словом, существует разнобой. И время от времени возникают попытки как-то регламентировать эту ситуацию — путем рекомендаций. То есть нужно выбрать из этого массива словарей те, что адекватно описывают нормы русского языка.

Несколько лет назад был такой приказ министерства просвещения, где был список словарей, кстати, вполне хороших. Сейчас, как я понимаю, издается большое количество словарей, и издательства, возможно, будут надеяться получить такой гриф, рекомендацию этой комиссии.