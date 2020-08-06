Про советский стаж придется забыть

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6 августа 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: evening-cowboy.livejournal.com

В последние несколько дней в сообщениях российских информагентств различного калибра активно появлялись сообщения о том, что российским пенсионерам полагается доплата за так называемый «советский стаж» в размере 1% за каждый полный год работы во времена СССР.

В ответ на это ведомство Максима Топилина (Председатель правления Пенсионного фонда) поспешило заявить — никаких перерасчетов пенсий для пожилых граждан, имеющих трудовой стаж до 2002 года (в том числе в советское время до 1991 года) ПФР делать не собирается, так как подобная переоценка пенсионных прав, называемая валоризацией, была им проведена ещё на рубеже 2009−2010 годов. Тогда расчетный пенсионный капитал по состоянию на 1 января 2002 года увеличили на 10% и прибавили по 1% за каждый полный год советского стажа до 1991 года.

Таким образом, подчеркнули в ПФР, все назначенные до 2010 года пенсии были пересчитаны, и пенсионеры уже получили доплаты за советский стаж, следовательно, все предположения о новых выплатах пенсионерам за «советский стаж» не соответствуют действительности. Это либо следствие неправильной интерпретации появившейся в СМИ информации о выплатах, которые положены отдельным пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены, либо происки неких юридических фирм, оказывающих пенсионерам мнимую услугу за денежное вознаграждение.

Возможно, кто-то из российских стариков искренне надеялся на то, что после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию пенсионная система страны, как это активно акцентировалось агитаторами от партии власти, действительно будет формироваться «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений». Но последнее заявление ПФР эти надежды, похоже, окончательно перечеркивает.

Ведь по сути оно означает, что государство попросту отказывает даже в копеечных суммах пенсионерам, по его же милости оказавшихся к настоящему моменту в крайне сложном финансовом положении.

"Вспомните историю с заморозкой пенсионных накоплений, — призвал читателей «СП» известный экономист Владислав Жуковский. — Тогда президент говорил, что речь идет исключительно о 2014−2015 годах, но потом сам же взял и сделал эту меру бессрочной, фактически отняв эти средства у народа, так что вместо реальных денег россиянам на пенсионные счета стали поступать какие-то непонятные баллы".

Кстати, в 2014—2015 годах не Владимир Путин ли вместе с Дмитрием Медведевым говорили о том, что ни о каком повышении налогов не может быть и речи, что они замораживают эту нагрузку на экономику на ближайшие 5 лет? Да, саму фискальную нагрузку по итогу никто не менял, но вместо этого были введены десятки квазиналоговых сборов: торговый, утилизационный, портовый, туристический, экологический, а также система «ПЛАТОН», из-за которой проезд грузовиков по федеральным трассам мы фактически оплачиваем из своего кармана, платная маркировка товаров, спровоцировавшая их удорожание, и мусорная реформа, приведшая к повышению платежей населения за эту услугу в 5 раз. В 2014 году нас также убеждали в том, что рубль будет крепким, никакой девальвации никто не допустит. В итоге он к настоящему моменту упал в 2 раза!

Нюансы, подмеченные экспертом, позволяют понять — да, к одним из самых низких в мире российским пенсиям в 2010 году прибавили 10%, но зато потом отобрали в несколько раз более внушительные суммы. И это на фоне того, что, обобщив данные Росстата с 2015 по 2019 годы, доктор экономических наук Игорь Николаев пришел к выводу — в реальности, а не на бумаге, размер пенсий за эти 5 лет уменьшился на 4,6%.

Что называется, почувствуйте разницу!