Именно этот взрыв описал Толстой в романе

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6 августа 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: marco----polo.livejournal.com

Я, как и все, с ужасом узнал о взрыве в Бейрутском порту и о жертвах. Но и вспомнил, что о подобном писал академик Алексей Крылов в своей статье "О взрывах и взрывчатых веществах", напечатанной в 1936 году.

... 6. Едва ли не самый большой из известных взрывов произошел лет 15 тому назад в городе Оппельн, в Германии. Здесь был завод, изготовляющий искусственное азотистое удобрение; как побочный продукт получался аммоний (точнее, аммиачная селитра, т.е. нитрат аммония - V.V.), и так как спросу на него не было, то его и сваливали в обширную, глубокую (4х6 м) яму, оставшуюся после выемки глины для уже давно закрытого кирпичного завода.

За несколько лет там накопилось около 8000 т аммония, и он так слежался, что образовал как бы сплошную скалу.

Придумали что-то немцы, появился на аммоний спрос, и стал он в цене расти. Надо его продавать, а как попробовали, оказалось, что его не берет ни лопата, ни лом, ни кирка.

Решили бурить шурфы и взрывать малыми зарядами крупнозернистого черного пороха. Проделали отдельные опыты, - все благополучно. Сдали работу подрядчику, строго наказав ему применять черный порох и малые заряды.

Так вначале подрядчик и делал, но, увидав, что работа подвигается медленно, он своим умом решил:

“Кто же теперь черным порохом работает, ведь уже много лет я рока-роком работаю”

... и, никого не спрашивая, заложил он несколько зарядов рока-рока. Действие этого вещества бризантновое (Бризантность— характеристика взрывчатого вещества: мера его способности к локальному дробящему воздействию на среду, в которой происходит взрыв), и вызвало оно детонацию, т.е. мгновенный взрыв всей массы в 8000 т аммония.

От химического завода не осталось и следа, больше половины города Оппельна разрушено до основания, убито более 2000 человек (по другим сведениям до 4000 человек), осколки и камни летели на 5-10 км кругом, а один осколок стального угольника пробил крышу дома в 15 км от места взрыва.

Добавим, что именно этот взрыв (видимо, по газетам) описан в романе А.Толстого "Гиперболоид инженера Гарина".