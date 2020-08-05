Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

5 августа 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/minkin

Через 5 дней очередные выборы президента Лукашенко (за 26 лет эти два слова склеились в одно). Там непрерывно идут огромные митинги протеста; оттуда бегут сколько-нибудь реальные кандидаты, там сажают в тюрьму неудобных соперников (и это им ещё везёт, потому что некоторые претенденты исчезли без следа, даже трупы не нашлись). Там бьют, разгоняют; шельмуют всех, кто мешает победе пожизненного.

И вот — небывалая сенсация! — поймали граждан России! Одетых по-солдатски обвинили в намерениях устроить госпереворот. Но мир относится к этому совершенно равнодушно. И Лукашенко зачитал своё обращение к нации:

Белоруссия — островок стабильности в пылающем мире...

Интерес мира к Белоруссии равен нулю. Там нет нефти, газа и водородной бомбы. А у нас есть. Поэтому интерес мира к России почти максимальный (выше только к Китаю и США).

У нас с Белоруссией несравнимы территория, население, экономическая мощь. И всё же мы можем смотреться в Белоруссию как в зеркало. У нас союзное государство. Значит, мы в чём-то похожи. А не были б похожи — не смогли бы создать союз. Все союзы на Земле состоят из похожих частей. И Россия вылетела из Большой Восьмёрки, потому что, как ни крути, а слишком велика была разница с Семёркой. Разница не размеров, а понятий. (Заметьте: маленькая Италия в Большую Семёрку входит, а гигант Китай — нет. Потому что чужой, не так воспитан.)



И вот в небольшой, но важной части нашего союзного государства (а других частей у нас, увы, просто нет ни одной) происходят важнейшие политические события, пахнет революцией, переворотом, чёрт знает чем. Но главная часть нашего государства почти не замечает происходящего. То есть, конечно, знает, следит, но молчит.

Есть однако у России такие органы, которым молчать не положено, больше того: они обязаны говорить. В первую очередь это парламент (говорильня, от parler — говорить, фр.), то есть Государственная дума РФ.

Трудно поверить (поэтому мы проверили): за два с лишним месяца, что в Белоруссии кипят протесты, наша Дума ни разу не обсудила положение в братской стране. Режим шатается, Лукашенко мечется (то ссорится с нами, то приезжает к нам на парад, то обвиняет нас в засылке диверсантов ) — а парламент России ни гу-гу.

Реальный парламент должен был бы постоянно обсуждать ситуацию в Белоруссии...

Коммунисты, положим, поддерживать Батьку, ЕдРосы — критиковать, Справоросы - требовать послать комиссию, провести слушания, Жириновский мог бы подраться на чьей-нибудь стороне, но в свою пользу… Нет. Ничего. Потому что парламент у нас нереальный; даже не большой фантом, а так, фантик.

Впрочем, ради справедливости надо признать: один раз за два политически раскалённых летних месяца Белоруссия всё-таки была затронута в Думе. 21 июля бескомпромиссно выступил депутат от ЛДПР Катасонов о «никотиносодержащей продукции» ... Больше ни разу Белоруссия в нашей Думе (в нашей главной государственной говорильне) предметом обсуждения не стала. А должны были бы вызвать на допрос председателей союзного парламента и союзного совмина, послать наблюдателей.

...Когда-то наше государственное телевидение родилось на свет с младенческим, но гордым криком «Говорит и показывает Москва!!!» Но про важнейшие политические события в Белоруссии ГосТВ молчит и не показывает.

Только когда там арестовали бойцов ЧВК Вагнера, ТВ невнятно сказало несколько слов. В выпуске новостей это была не главная новость, а пятая или шестая. Арестованных не показали, показали нашего посла.

Мезенцев (посол России): «Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан. Хочу подчеркнуть еще и еще раз: те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление».

Какие двоякие трактовки? Назовите хоть одну. Какие претензии?.. Нет, ничего телезрители не смогли понять из заявления посла России. За оценкой ситуации журналисты ГосТВ обратились к главе Службы внешней разведки.

Нарышкин (глава СВР): "Меня, конечно, удивляют комментарии средств массовой информации Белоруссии, которые выглядят очень и очень нелогичными. Я слежу, и служба, которую я возглавляю, следит за событиями, которые развиваются вокруг, в том числе какие оценки дают политические элиты других стран. И должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как, конечно, срежиссированную акцию".

Что именно «очень и очень нелогично», телезрители не узнали. Кем срежиссирована акция — не узнали. Да и не до того было: все были поглощены главным событием дня: День ВДВ! А на закуску красочные лесные пожары в Калифорнии. Но любопытен сам факт: с какой стати глава секретной спецслужбы (Внешняя разведка!) даёт комментарий? Мы же тут ни причём. Это же какая-то частная ЧВК, а не государственная ВЧК. Логичней было бы взять комментарий у Пригожина: признано же, что это его структура.



Точно так же Дума и ГосТВ не обсуждают и не показывают упорные, долгие и небывало массовые протесты в Хабаровске. А ведь к этим протестам уже присоединяются другие города. Даже в Минске люди идут с плакатами «Хабаровск, мы с тобой!», а в Хабаровске — с плакатами «Беларусь, мы с тобой!». Дума и ТВ молчат об этом — значит, не выполняют свой долг.