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Минфин замахнулся на презумпцию невиновности

Конфискация денег, происхождение которых человек не может объяснить

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: echo.msk.ru/blog/nechaev_a

Минфин замахнулся на презумпцию невиновности

Государства и сейчас в нашей жизни очень много. Теперь его может стать еще больше. Но если раньше государство контролировало только расходы людей, то теперь оно собирается взять большую лупу и под ней изучать еще и доходы. Незримо помахивая при этом дубинкой силовиков.

Забота о пенсионерах в этой схеме – это только пиар-ширма. Средний размер пенсий в России в первом квартале 2020 года составил 14 924 рублей, по данным Росстата.

В России 43,5 миллиона пенсионеров

Сколько же нужно конфисковывать денег, чтобы повысить пенсию в стране хотя бы на 5 тысяч рублей? Получается около 2,5 триллионов рублей в год. Понятно, что такой задачи не ставится. Задача другая...

Главная опасность затеи Минфина – создание презумпции виновности

Не налоговые и правоохранительные органы должны будут доказывать, что ты мошенник и коррупционер. Теперь тебе придется доказывать им, что ты не преступник. Я сам по образованию юрист, учился на юрфаке МГУ. Нам тогда говорили, что презумпция невиновности – краеугольный камень всей правовой системы. Нет доказательств – нет наказания. Да и сейчас презумпция невиновности закреплена в Конституции, статья 49. Но Минфин, видимо, считает иначе.

По сути, государство дает обществу четкий сигнал. Сидите и не высовывайтесь. Не стремитесь развиваться и зарабатывать больше. Довольствуйтесь малым. И тогда вас не тронут. Может быть. Это и есть та самая стабильность, которую партия ренты сделала своим девизом.

А теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. Снизят ли предлагаемые меры уровень коррупции? Очень сильно в этом сомневаюсь. Несколько лет назад чиновников обязали декларировать доходы своих близких. Привело это к тому, что теперь элитные квартиры, загородные дома и дорогие автомобили они регистрируют на своих друзей. Или вовсе на подставных лиц. Там аффилированность вообще доказать невозможно.

Но куда важнее, что в регионах уже давно произошло сращивание местных властей с верхушкой правоохранительной системы. Рука руку моет... Поэтому наша партия выступает за обновление власти, за максимальную выборность руководителей МВД, прокуратуры, судов. Человеку в погонах, которого выбрал народ, будет труднее закрывать глаза на сомнительные сделки во власти. В которых конечным бенефициаром может оказаться губернатор, мэр, глава района. А также их жены, родители, взрослые дети.

А пока что нас всех заставляют задуматься и напрячь память. Вспомнить, как вы приобрели квартиру, в которой живете. Откуда взялся ваш автомобиль. На какие средства ездили отдыхать на море. Вдруг спросят. Или, чего доброго, захотят открыть Вашу банковскую ячейку, где вы храните свои сбережения и ценности. На них ведь не написано, что они нормальные и приобретены законно. У банка есть опись, что вы храните в такой ячейке. Эту информацию они могут по запросу передавать силовикам.

Ящик финансовой Пандоры еще не открыт, но в нем уже заскрипели ключом

Сейчас в ПФР отправляются деньги, вырученные от продажи имущества, которое куплено на недоказанные доходы. В 2019 году это было 21,4 млрд рублей. В 2020 году Генпрокуратура обещает переслать в Пенсионный фонд уже 55 млрд рублей. При расчете на каждого пенсионера это будет примерно 100 рублей в месяц.

Между тем, способ залатать дыру в ПФР лежит на поверхности. Каждый год в России не осваиваются сотни миллиардов рублей, выделяемых на государственные программы и национальные проекты. Чиновники просто не знают, как их потратить.

В прошлом году неисполнение расходов бюджета превысило 1,1 триллион рублей

Эти деньги возвращаются в казну. Не факт, что их потратят в этом, или следующем году. Есть национальные программы, где исполнение бюджета составляет 30% и даже меньше. На мой взгляд, было бы логично и эффективно отдать эти деньги в ПФР, нашим пожилым гражданам, а не кошмарить людей бесконечным контролем.

Дас

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