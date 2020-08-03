«Догоним, и ещё раз дадим!»

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3 августа 2020, 18:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mikle1.livejournal.com

Как известно, Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6% - 11-летний минимум после предыдущего кризиса. Падение ВВП России за второй квартал 2020 года составило 9,6%, говорится в докладе Минэкономразвития. На этом же уровне оценивают в России и годовое падение.

Традиционно, данный факт, равно как и ожидания по году, вызывают злорадные ухмылки демшизы и прочей либероидной общественности страны. Как обычно: "Не устраивали бы нефтяную войну и договаривались с Западом, пили бы Баварское". Что есть ложь, легко разоблачаемая официальной статистикой ЕС.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Евросоюза во втором квартале текущего года рухнул на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Статистического управления Евросоюза (ЕС).

Относительно января-марта текущего года экономика ЕС во втором квартале сократилась на 11,9%. В первые три месяца года падение составило 3,2%.

«Среди государств — членов Евросоюза, по которым имеются данные за второй квартал 2020 года, сильнейшее падение ВВП зафиксировано в Испании (-18,5%), за ней следуют Португалия (-14,1%) и Франция (-13,8%). Самый низкий спад зафиксирован в Литве (-5,1%)», — говорится в сообщении.

В Германии экономика в апреле-июне сократилась на 10,1% — это сильнейшее падение с 1970 года.

В Евростате подчеркнули, что ВВП 19 стран еврозоны с апреля по июнь упал на 12,1% в квартальном выражении и на 15% — в годовом. Снижение всех показателей «стало самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года».

Ранее сообщалось, что ВВП Латвии во втором квартале текущего года рухнул на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Таким образом приходиться констатировать, что "региональная бензоколонка", чья экономика "полностью зависит от цен на нефть", впервые в своей истории демонстрирует меньший ущерб от кризиса во всей его совокупности, чем ЕС.

И разница существенная - в полтора раза! Да, львиная доля всех потерь как раз из-за падения цен на углеводороды, от экспорта которых мы действительно зависим. Как показала практика - сильно, но уже не смертельно.

О чем не знают или не хотят знать наши либероидные (к сожалению) соплеменники, так это о том, что победа в любой войне достается не тому, кто понес меньшие потери - Отечественная тому наглядный пример. Проигрывает получивший неприемлемый для него ущерб.

Для нас, переживших и развал Союза, и кровавые 90-е, и постоянные санкции, привычки "затягивать пояса" нет - они давно уже затянуты и не распускались. Демшиза и часть псевдопатриотической тусовки верещит именно потому, что сами привыкли жить иначе, а "не как тупое быдло".

Вынужден разочаровать - привычку распустить пояса на три дырки, вывалить брюхо и с одышкой пить Баварское за несколько последних поколений приобрели как раз "наши западные партнеры".

И вот как раз для их спокойного размеренного бытия текущий кризис вылился, именно что, в неприемлемый ущерб. Будь иначе, не воровали бы друг у друга туалетную бумагу, засранцы!

P.S.

Только без шапкозакидательства - подобные войны не заканчиваются никогда - мы сегодня лишь прошли наиболее острую фазу первых и самых кровавых битв из нам известных. А впереди еще несколько сравнимых по масштабам баталий, результатом которых станет кардинальная передвижка границ сфер влияний и государств.

Радоваться этому не стоит - жить в эпоху перемен нравится очень немногим...