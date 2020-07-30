Почему люди спускают миллионы на компьютерные игры

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30 июля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Смешно читать про людей, которые тратят огромные суммы на донат в компьютерных играх и на игровые предметы. Как авторы статей, так и комментаторы удивляются спущенным на игры деньгам, как будто в этом есть что-то новое или необычное.

Я тоже грешен, тоже транжирил деньги на игровые предметы. Несколько лет назад купил понравившегося мне курьера. Вместе с тем в итоге я оказался всё же в плюсе: я провёл инвентаризацию бесплатно выпавших мне предметов и продал самые дорогие из них.

На первый взгляд кажется, будто выкидывать крупные суммы на покупки в играх — это ужас какое расточительство. Но, если вдуматься, чем же эти траты отличаются от расходов на автомобили? На зарубежные поездки? На посиделки в ресторанах с друзьями? На дорогую брендовую одежду ...

Менеджер Колесников потратил миллион на покупку автомобиля, хотя на работу он вполне мог бы ездить и на метро. Менеджер Гейман потратил 100 тысяч рублей на скины для ножей и автоматов, хотя вполне мог бы играть и безо всяких скинов. В среде людей старше 35 лет Колесников будет считаться абсолютно нормальным человеком, а Гейман — дурачком, который не умеет обращаться с деньгами.

На практике разницы между статусным потреблением в реальной жизни и статусным потреблением в компьютерных играх практически нет. И там, и там люди покупают предметы роскоши, чтобы лучше выглядеть. Тем не менее в реальной жизни глаз у людей уже замылен, и они считают бессмысленную растрату денег нормальной, тогда как игровые покупки — явление относительно новое, и потому его ещё можно оценивать с позиций здравого смысла.

Дороже значит практичнее и надежнее

Сейчас мне наверняка приведут список типичных оправданий, которые подкладываются под статусное потребление. Дорогой автомобиль безопаснее дешёвого, отпуск на море необходим для здоровья, брендовая одежда дольше носится и прочая, и прочая.

У игроков тоже есть свои отмазки

Цена игровых предметов постоянно скачет, и потому их можно расценивать как инвестиции. Год назад ты купил нож за 1000 рублей, а сейчас он стоит уже 10 тысяч. Чем не гешефт?

Заработать на торговле предметами, конечно, удаётся немногим, но, с другой стороны, и польза от отпуска на море тоже обычно не окупает долгих месяцев выплаты кредита.

Есть и другие причины тратить деньги на игры. Там, например, орудуют так называемые бустеры: профессиональные спортсмены, которые за небольшую мзду поднимают рейтинг игрока, участвуя за него в рейтинговых матчах. Новички нанимают бустеров, и те поднимают им рейтинг, играя под их аккаунтом. Бустеры, в свою очередь, опускают рейтинг всех остальных, так как выиграть, играя против бустера, довольно сложно. Постепенно растёт и рынок игровых тренеров. Час обучения стоит в среднем 500-600 рублей.

Вместе с тем видеоигры практически не регулируются законом, поэтому в них встречаются такие некрасивые явления, как, скажем, лутбоксы: аналоги игровых автоматов в реальной жизни. Зависимые люди спускают иногда на лутбоксы или свою зарплату, или украденные у родителей деньги. В зоне риска находятся, например, дети строгих родителей, которых в школьном возрасте взрослые пытаются оберегать от нормальных компьютерных игр.