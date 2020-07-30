Против задержанных в Белоруссии возбуждено дело по статье

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30 июля 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: colonelcassad.livejournal.com

Лукашенко заявил, что в этой ситуации надо разбираться и у Белоруссии нет цели как-то опорочить Россию. Попутно Лукашенко продолжил полемизировать с неназванными Телеграм-каналами: «... очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит».

1. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Об этом объявил глава СБ Белоруссии Равков.

2. Обсуждается тема ограничения доступа к интернету в Белоруссии на предвыборный период, вплоть до полного отключения. Эту информацию фактически подтвердили в СБ Белоруссии.

3. Жена бывшего главы ЧВК "МАР" Александра Марущенко сообщает, что ее муж сейчас находится в Питере и ЧВК 4 года как ликвидирована. Впрочем, согласно выписке из ЕГРЮЛ, юридически компания закрыта лишь в 2018-м году. По моей информации, у нее в 2018-м году сменился собственник.

4. Зам.секретаря СБ Украины Кривонос предложил передать задержанных граждан Украины Украине, чтобы "усилить с ней нормальные отношения". По его словам, он подал официальный запрос.

5. Кандидат в президенты Дмитриев заявил, что на экстренной встрече кандидатов в ЦИК Белоруссии им сообщили, что есть информация о возможной подготовке формирования двух групп боевиков под Псковом и Невелем, для организации провокаций на выборах. Также до кандидатов довели, что в Белоруссии может быть "до 170 боевиков угрожающих выборам".

6. Также в Минске вчера был задержан российский политтехнолог Шкляров, который раньше работал на Собчак. Тихановская официально заявила, что не сотрудничает с ним. Мужу Тихановской продлили арест до 29 сентября.

7. Жену незарегистрированного кандидата Цепкало вызвали на допрос в МВД в Белоруссии. Также неизвестные в штатском задержали сестру жены Цепкало (вероятно КГБ Белоруссии).

8. На сегодня в Минске намечен митинг Тихановской. Еще вчера отмечалось передвижение военных в районе Минска.