К пьяным за рулём должна быть нулевая терпимость, как к террористам

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29 июля 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: varlamov.ru

Минпромторг РФ хочет стимулировать массовое внедрение алкозамков в серийные автомобили. Как пишет "Коммерсантъ", "автопроизводители получат дополнительные баллы (в рамках действующей системы по оценке локализации производства) за установку алкозамков российского производства".

Что такое алкозамок, понятно из названия – устройство, не позволяющее завести двигатель, если водитель бухой. В теории, если на твоей машине установлен алкозамок, у тебя меньше шансов сесть за руль пьяным и кого-нибудь угробить.

Другое дело, что нигде в мире алкозамки пока массово не применяются. Например, в США, Канаде, Австралии и Швеции они используются в автомобилях нарушителей-рецидивистов, то есть тех водителей, кто не раз попадался на езде в пьяном виде. Кроме того, в Швеции алкозамки устанавливают на правительственные и многие корпоративные машины, но простые водители ездят без них. В некоторых странах алкозамки используются на пассажирском транспорте.

При этом известно, что с 2022 года все автомобили, произведённые на территории Евросоюза, должны быть оборудованы алкозамками. Возможно, Минпромторг про это узнал и решил повторить. Наверное, хорошо, что об этом вообще задумались. К пьяным за рулём должна быть нулевая терпимость, примерно как к террористам.

Но сработает ли это в России...

Во-первых, нормальным водителям должно быть обидно, что из-за дураков, которые привыкли плевать на всех и гонять пьяными, им надо будет каждый день дуть в трубочку (иногда и по несколько раз). Тем более что алкозамок – удовольствие недешёвое (от 25 до 120 тысяч рублей), то есть он резко повысит стоимость серийного автомобиля. Должен ли водитель-трезвенник платить дополнительные 10% цены нового российского автомобиля во имя общей безопасности – большой вопрос. Хотя подорожание автомобилей будет стимулировать горожан пересаживаться на общественный транспорт и велосипеды...

Во-вторых, подозрение вызывает упор на алкозамки российского производства. Из материала "Ъ" следует, что на совещание в Минпромторг только одна компания пришла с готовым вариантом за 79 тысяч (1/6 стоимости новой "Гранты"), остальным надо будет что-то придумывать или «воспользоваться» технологиями европейцев, китайцев или кто там сейчас эти замки производит.

В-третьих, можно только гадать, насколько хорошо алкозамки Made in Russia будут работать. Вот это, мне кажется, не очень круто:

"В инструкции к прибору "Меты" говорится, что использование жидкости для полости рта, духов или лосьона после бритья "непосредственно перед тестом", курение за 2 минуты до проведения пробы, а также наличие паров омывателя стекла в салоне машины может повлиять на результаты. Перед пробой также запрещено употреблять еду, пить холодную или горячую воду. Если алкозамок обнаружил превышение уровня алкоголя, то следующую попытку можно будет совершить только через полчаса".

Мы вообще в трубочку дуем или анализы на коронавирус сдаём...

От лосьона после бритья, допустим, можно воздержаться. А если система "почует" омыватель или освежитель воздуха? Она что, заблокирует мотор? А если это случится во время движения? Или такое невозможно, как думаете? В любом случае, хотелось бы исключить ситуации, когда алкозамок не пускает тебя за руль из-за того, что ты выпил кваса или слишком сильно надушился, хотя это тоже преступление...

Я вообще склоняюсь к тому, что алкозамки – это такой элемент театра безопасности, и проблему пьяных за рулём они не решат. Скорее это будет просто такой дополнительный налог для адекватных водителей.

Система с алкозамками может работать в качестве дополнительной сдерживающей меры в стране, где очень чётко соблюдается закон. А в такой стране, как Россия, где процветает коррупция и обман на бытовом уровне, установка алкозамков выльется в дополнительные поборы. Недобросовестные водители просто научатся отключать или обманывать их. Кто захочет нарушить, тот найдёт способ, а ведь важно именно предотвратить нарушение, сделав его максимально невыгодным и неудобным.