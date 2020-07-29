Серые доходы будут изымать

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29 июля 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nemihail.livejournal.com

Золотые годы, к сожалению, закончились. Более 50% населения формально попадет под "закон" об изъятии серых зарплат и более 90%, если речь пойдет о любом доходе, который своевременно не будет задекларирован.

Когда начнут изымать

В действительности массовые изъятия начнутся сразу после деноминации. Ну а если у вас проблема с чувством юмора, то вам проще сказать прямо - никогда.

Да, про изъятие - очередная страшилка для населения и ещё одна попытка вывести из тени часть экономики. Само собой, эффект будет, многие и раньше задумывались, а теперь под страхом изъятия всё пойдет куда быстрее. Но для глобального решения данной проблемы нужны годы и правильная налоговая реформа. А с этим пока большие проблемы.

Напомню, что ещё пару лет назад нам обещали облагать НДФЛ все сомнительные банковские переводы, которые не удастся обосновать. Под это дело даже было разработано программное обеспечение. Однако в ход оно не пошло, поскольку это самоубийство для банка - массово сливать своих клиентов.

Сливать изъятые доходы в ПФР - вообще абсурд

Звучит красиво, громко, мол, отдадим деньги пенсионерам, а на деле пенсии от вливаний в ПФР не изменить, ну, по крайней мере в рамках одного периода. А изъятия очень сложно планировать. Нельзя пообещать больших пенсий, в счет будущих изъятий. Это как с камерами на дорогах, когда их ставят, они приносят огромные деньги, но позже водители к ним привыкают и уже почти не попадаются.

А ещё высока вероятность, что люди пойдут в суды и будут оспаривать изъятые доходы, что вполне логично. А придумать откуда взялись деньги в наше время не так сложно (займ у родных и т.д.).