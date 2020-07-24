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Всех владельцев огнестрела занесут в базу данных

5 миллионов человек владеют 8 миллионами стволов - это не шутки

, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/filatov

Всех владельцев огнестрела занесут в базу данных

Росгвардия, в чьем ведении находятся вопросы выдачи разрешений на владения оружием, до конца года получит IT-платформу, которая призвана улучшить контроль за уже выданными лицензиями и упростить выдачу разрешений на новые покупки и хранение.

На создание платформы из бюджета нацпрограммы «Цифровая экономика» потратят 540 млн руб. и тогда заживем! Остаются, конечно, риски утечки данных владельцев оружия. Но в сегодняшнем мире безопасность данных - это уже неуходящая тема. Они утекают и из российских банков, и из глобальных социальных сетей, отовсюду...

Просто данные о владельцах оружия имеют свою опасность и могут интересовать преступников, которым было бы удобно использовать чужое оружия для совершения преступлений.

Дело в том, что огнестрельным оружием в нашей стране владеет более 5 млн человек. То есть около 4% населения. Если представить себе среднюю девятиэтажку, то в каждом подъезде окажется минимум два владельца огнестрела. Не так уж и мало...

Потому, на мой взгляд, создание базы должно быть сопряжено с проведением, условно говоря, «переписи стволов».

Во-первых, для верификации базы - всё ли на месте, правильно ли хранится, в каком состоянии.

Во-вторых, это повод полиции вместе со штатными психологами навестить каждого владельца оружия и составить психологическую характеристику владельца.

Конечно, когда выдавали разрешение на оружие, проводились экспертизы и давались заключения, но не секрет, что зачастую это делалось формально. А ведь кого-то надо проверять чаще других...

5 миллионов человек, владеющих почти 8 миллионами единиц оружия - это не шутки. Одной электронной базой не обойтись. Потребуется качественный, не для галочки, контроль.

Дас

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