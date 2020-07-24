Что за смыслы на «Территории смыслов»

Есть такой форум в России с палатками, где посланников называют «амбассадорами», говорится про «ай-ти», да про «хай-тэк», и толкуют им про всё такое «спикеры», да при помощи «модераторов».
- А они голосовали за поправки в Конституцию?
- Эти – точно!
- И за русский язык?
- Конечно! Они знают, что он великий и могучий, ... ещё от Шнура. А многие из амбассадоров даже удостоены грантов, не то, что премий.
- Что-то я запутался на этой территории смыслов…
- Не переживай, не только ты, многие в России блуждают между смыслами, начиная с того — что как называется...
- Поэтому и топчемся на одном и том же пятачке «Страны возможностей»?
- Просто страну возможностей не определили. Ставят палатки во чистом поле, в которых ветер гуляет и смыслы выветривает, ведь Смыслы в России ищут не на родном языке.
- А всё же, что это за форум?
- Называется «Всероссийский образовательный форум для молодых преподавателей, ученых, специалистов в области гуманитарных и технических наук»…
- А-а-а! Можешь дальше не говорить...
Однако, интересно, по-ихнему «послать» — значит «отамбассадорить»?
Павел Яблонский