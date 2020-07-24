Что за смыслы на «Территории смыслов»

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24 июля 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: yablonpaf.ru

Есть такой форум в России с палатками, где посланников называют «амбассадорами», говорится про «ай-ти», да про «хай-тэк», и толкуют им про всё такое «спикеры», да при помощи «модераторов».

- А они голосовали за поправки в Конституцию?

- Эти – точно!

- И за русский язык?

- Конечно! Они знают, что он великий и могучий, ... ещё от Шнура. А многие из амбассадоров даже удостоены грантов, не то, что премий.

- Что-то я запутался на этой территории смыслов…

- Не переживай, не только ты, многие в России блуждают между смыслами, начиная с того — что как называется...

- Поэтому и топчемся на одном и том же пятачке «Страны возможностей»?

- Просто страну возможностей не определили. Ставят палатки во чистом поле, в которых ветер гуляет и смыслы выветривает, ведь Смыслы в России ищут не на родном языке.

- А всё же, что это за форум?

- Называется «Всероссийский образовательный форум для молодых преподавателей, ученых, специалистов в области гуманитарных и технических наук»…

- А-а-а! Можешь дальше не говорить...

Однако, интересно, по-ихнему «послать» — значит «отамбассадорить»?

Павел Яблонский