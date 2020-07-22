Хорошо, когда правительство работает, исходя из ценностей

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

22 июля 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.saleksashenko.com

Выступая в Госдуме, премьер Мишустин заявил, что его правительство начало работу «исходя из пяти базовых ценностей», (правда, по тексту их получилось шесть ….) что, наверное, можно засчитать за принципы. Но помимо декларирования принципов еще важнее, чтобы политик им следовал, а вот здесь у Михаила Мишустина видны явные проблемы и противоречия между словами и делами. Посмотрите...

1. Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей

Главный сервис государства это безопасность и честное использование налогов в интересах населения, а не отдельных хорошо известных граждан. Про безопасность лучше промолчу, более опасных людей для россиян, чем всевозможные силовики, оснащенные машинами «Каратель», и судьи, подмятые под исполнительную власть, готовые исполнить любое, самое неправовое решение, если оно исходит из правильного кабинета, найти невозможно. Впрочем, и про использование бюджетных средств тоже мало чего можно сказать, чтобы соответствовало первому принципу Мишустина.

Более трети бюджета засекречено не только от граждан, но и от большинства абсолютно послушных и лояльных депутатов Госдумы. В рамках антикризисных мер российским гражданам достались крохи с барского стола, зато в число «системообразующих предприятий» попали бесконечные компании контролируемые российскими чиновниками, друзьями президента или спрятанные в офшорах.

2. Действовать открыто

Как говорится, было бы неплохо «начать с себя» и внести полную ясность относительно немереных активов самого премьера и многих других членов правительства, ни дня не работавших в бизнесе, зато щеголяющих замечательными особняками и автомобилями. Далее, неплохо было бы прояснить ситуацию со статистикой заболеваний Covid-19, рассказав о количестве проводимых по регионам тестов, о том, кто эти тесты разрабатывает и почему данные Роспотребнадзора «не бьются» с той информацией, которую публикуют местные власти.

3. Вести диалог на основе взаимного уважения и доверия

Простите, диалог кого с кем? Правительства с олигархами или врачами, не получающими обещанные президентом пособия? С депутатами, беспрекословно по команде нажимающими нужные кнопки, даже не задумывающихся о том за или против чего они голосуют? Или диалог с оппозиционными политиками, которых не допускают до выборов, лишают избирательных прав, которым не дают создавать свои партии?

4. Подавать пример этичного поведения

Для начала сравните публично зарплаты российских министров, нет не с зарплатой россиян, а с зарплатами министров стран членов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития — 37 членов). Может быть, начать с того, что выровнять их, учитывая разницу в уровне ВВП на душу населения? А также зарплаты и пенсии депутатов?

5. Работать, невзирая на ведомственные границы, команды

Ну, это, вообще из области фантастики! Неужели речь идет о том, что, наконец, российским силовикам объяснят, что права и нужды людей стоят гораздо выше, чем интересы абстрактной безопасности государства, за которыми, как правило, прослеживаются корыстные интересы? Или я ошибаюсь и речь идет о том, что гражданская часть российской власти (читай, правительство) изначально встает в подчиненное по отношению к силовикам положение и будет по-прежнему безмолвно взирать, на то, как силовики кошмарят российский бизнес?

6. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов

Трудно с этим не согласиться, но хотелось бы увидеть в самом коротком будущем, как при заполнении многочисленных обращений в различные государственные структуры нам не нужно будет каждый раз вводить фамилию, имя отчество, дату и место рождения, номер паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации, ИНН, СНИЛС и т.д. – все это уже давно имеется во всех базах данных, и почему бы разработчикам государственных информационных сервисов не ограничиться каким-то одним идентификатором?

Все понимаю, Михаил Мишустин всего лишь полгода занимает кресло премьер-министра и готов поверить, что все перечисленное мною входит в его планы и стоит в качестве задач перед его подчиненными. Посему готов подождать еще год , чтобы посмотреть на то, как «принципы Мишустина» будут реализовываться на практике. И будут ли?