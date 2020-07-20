Реальная цель сообщения Блумберг о

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20 июля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: burckina-new.livejournal.com

Новость от агентства Блумберг о том, что россиянская элитка еще в апреле получила в свое распоряжение вакцину против КОВИД-19 неплохо ложится в пазл с оговоркой Дмитрия Медведева о необходимости массовой вакцинации населения России. Той самой оговорки, где он сказал о том, что "в противном случае распространить болезнь будет невозможно".

Но сперва о сообщении Блумберг в переводе сервиса Яндекс-переводчик:

«Десятки представителей российской деловой и политической элиты получили ранний доступ к экспериментальной вакцине против Covid-19» - по словам людей, знакомых с этой работой, поскольку страна стремится стать одной из первых, кто разработает прививку.

Топ-менеджеры компаний, включая алюминиевый гигант United Co. "Русал", а также магнаты-миллиардеры и правительственные чиновники начали получать снимки, разработанные государственным институтом Гамалеи в Москве еще в апреле, говорят люди. Они отказались быть идентифицированными, поскольку информация не является публичной.

К чему этот флер таинственности и дух конспирологии?

Всякий человек в курсе, что любая новая вакцина, не прошедшая полный цикл испытаний, может быть опасной для здоровья испытуемых. А тут получается, что правящая элита РФ - ее реальные хозяева (олигархи), решили сами, по доброй воле испытать на себе новое лекарство?

Обычно элитка всех времен и народов испытывает все противоядия и новые лекарства на своих слугах и рабах. Не бывает обратного. Если это правда, то Луи Пастер, испытавший на себе прививку от оспы в XIX веке, просто нервно курит в сторонке, глядя на альтруизм и героизм российской элиты.

Лично мне кажется подобное сообщение маловероятным. Цель этой движухи совершено иная: нужно взбудоражить общественное мнение новостью о том, что, де, элита давно нашла себе вакцину и втайне уже обезопасила себя от угрозы. Когда эта мысль перебродит в народе и в новостях, то будет значительно облегчен следующий шаг: пропаганда всеобщей добровольной вакцинации.

Помяните мое слово, что мы еще увидим, как высшая правящая элита РФ, как и прочих стран будет массово, публично, на камеры фото и видео делать себе прививки от СОVID-19. Все с целью пропаганды вакцинации. И начало этой пропаганды положено именно этой новостью от Блумберг.