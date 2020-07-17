Какова доля госсектора в российской экономике?

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17 июля 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: www.ng.ru/blogs/razuvaev

Доля государственного сектора в добавленной стоимости в России составила 33% в 2016 году, подсчитали эксперты Международного валютного фонда (МВФ). Это значительно ниже альтернативных экспертных оценок. Госуправление обеспечило 13,5% ВВП, а государственные предприятия - еще 19,3% ВВП в 2016 году. Бюджетные организации и крупнейшие госкомпании ответственны за 50% занятости в формальном секторе.

Оценка МВФ сопоставима с данными Европейского банка реконструкции и развития, который оценил долю государства в 35% в 2005-2010 годах, но значительно отличается от результатов альтернативных подсчетов. Moody’s оценивает долю госсектора в российской экономике в 40-50% с учетом частично приватизированных компаний. Схожая точка зрения у Центра стратегических разработок - 46% по итогам 2016 года.

Оценка ФАС радикальнее: вклад госкомпаний в ВВП достиг 70% в 2015 году по сравнению с 35% в 2005 году

Специфической для России особенностью является доминирование государства в финансовом секторе. Государственное присутствие велико в стратегических секторах экономики: добыче нефти и газа, обороне, естественных монополиях и государственных службах (электроэнергия, водоснабжение и канализация, отопление, трубопроводный и железнодорожный транспорт). Преимущественно частными отраслями являются сельское хозяйство и пищевая промышленность, большая часть обрабатывающей промышленности и торговля.

Цифры сильно отличаются, что объясняется разной методологией оценки. Традиционно считается, что государственный или частный сектор определяется по контролирующему акционеру. То есть, например, "Газпром" - это государственная компания, с другой стороны, чуть менее половины его акционерного капитала в частных руках. Все основные фишки Мосбиржи, кроме ЛУКОЙЛа, "Сургутнефтегаза" и "Норникеля", - государственные компании.

Так или иначе, государство в России - главный олигарх

Это не означает, что это плохо. Транспортные, финансовые, электроэнергетические и прочие монополии должны контролироваться правительством. Также как и ключевые месторождения природных ресурсов. В начале нулевых "Газпром" выкупил "Сибнефть", и государство получило прямой контроль в акционерном капитале компании. На базе активов ЮКОСа была создана "Роснефть", которая затем поглотила совместный бизнес ТНК и BP.

Может ли в обозримом будущем в России разительно сократиться доля государства? Очень маловероятно. После ваучеров и залоговых аукционов приватизация в России не популярна. Плюс санкции сильно сужают круг потенциальных инвесторов. При этом с нашей точки зрения незаслуженно был забыт механизм народных IPO. На них можно вывести "Газпром нефть", РЖД и т.д. Чем шире в России круг биржевых спекулянтов, тем больше средний класс, который, как известно, является гарантией от любых революций. Обыватель должен интересоваться биржевыми котировками и новостями, а не политикой.

Александр Юрьевич Разуваев - кандидат экономических наук, финансовый аналитик.