«Газпром» собирается поднимать цены для населения России

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

16 июля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: taxfree.livejournal.com

Помнится в постах про Газпром я рассказывал, что в результате потери заграничного рынка сбыта, где Газпром резвился как мог, устанавливая абсолютно несусветные цены на свой газ, особенно в период тучных лет с 2000 по 2010 года, Газпром неминуемо начнет поднимать внутренние цены на газ, постепенно подводя их к европейским ценам минус 50-30%.

Сейчас цены Межрегионгаза в Питере составляют 6.367 рублей за 1000 кубов. Для сравнения 1000 кубов в соседней Прибалтике для населения стоят около 470 евро, что по сегодняшнему курсу составляет 38,070 рублей. Таким образом разница около 6 раз. И не нужно было быть супер умным, чтобы понять, эта разница будет нивелирована так или иначе. И чем быстрее, чем активнее Газпром теряет свою валютную выручку. И похоже процесс уже пошел.

О решении поднять отпускные цены на природный газ сообщил начальник управления департамента 817 «Газпрома» Алексей Андреев (курирует вопросы экономической экспертизы и ценообразования). Топ-менеджер подчеркнул, что согласие регулирующих органов на индексацию уже получено. Согласно нему, тарифы на газ для россиян предполагалось поднять на 3% ещё с 1 июля 2020 года. Однако в июне сроки индексации отложили из-за сложной ситуации с COVID-19.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев тогда заявил, что прогноз социально-экономического развития уже утвержден и индексация в нем так или иначе предусмотрена, в связи с чем поднятие цен на 3% — лишь вопрос времени. В августе 2018 года цены на газ повысили на 3,4%, а в 2019-м тарифы для россиян дополнительно проиндексировали на 1,4% с учетом роста НДС с 18% до 20%.

А вот и объяснение почему это происходит, теперь вспоминайте, что я вас предупреждал об этом задолго до самого события. В новое повышение заложили компенсацию потерь «Газпрома» на европейском рынке, которые компания понесла из-за теплой зимы и пандемии коронавируса, считают эксперты.

Рекордное заполнение газохранилищ настолько снизило экспортные цены на газ, что аналитики начали поговаривать о скором их уходе в минусовые значения. В результате в первом квартале «Газпром» зафиксировал рекордный за последние шесть лет убыток в 116,2 млрд рублей, а экспорт газа упал на 24,6%, до 32,4 млрд куб. м. Впервые в современной истории доходы от газового сектора оказались настолько низкими, что их обогнал даже экспорт золота, традиционно не являющийся основным источником наполнения бюджета.

При этом довольно легко рассчитать цену для населения России, которая является целью для Газпрома. Простая аналогия. Цены на бензин - пусть 95й в Прибалтике сейчас около 1,1 евро. Что составляет 89 рублей. В России цена 95 сейчас пусть 48 рублей. Разница таким образом 1,85 раза. пусть в 2.5 раза - обычно такой зазор в спокойном положении дел бывал в среднем. Посчитав то же самое для газа в Прибалтике и в России получим цену газа для российских потребителей в 15,228 рублей за 1000 кубов. Рост на 240% как минимум... Именно туда погонят цену ...