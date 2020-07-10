Скоро призывы отдать Крым будут считаться экстремизмом

Аргументы Недели → Жаркое из блогов 13+

10 июля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: masterok.livejournal.com

Госдума уже в июле готова принять закон, по которому призывы изменить территорию России будут признаваться экстремистской деятельностью с соответствующей ответственностью.

14 июля – первое чтение, второе чтение – 21 июля, и окончательное – 23 июля

«До конца весенней сессии мы планируем принять его во всех трех чтениях, надо именно так, поскольку это первый законопроект, который направлен на развитие обновленной Конституции», — сказал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

При этом Павел Крашенинников добавил, что «Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности“, который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности». Он отметил, что предлагается дополнить абзац 2 пункта 1 статьи 1, указав, что «экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части её территории».

Вот так начинают работать новые поправки в Конституцию. На основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Так ли смело теперь можно будет российским СМИ, медийным личностям кричать о том, что надо бы отдать Крым Украине?

Сегодня же обсуждали еще одну модернизацию законодательства, согласно принятым поправкам

Наряду с территориальной целостностью очень важное как мне кажется положение в поправках касалось превалирования национального права над международным. Эта тема давно витала в воздухе и давно озвучивалась, но на самом деле множество международных договоров обязывали нас подчинятся международным структурам и выполнять их решения.

Если бы международное право было действительно правом и правом независимым, то эта тема не поднималась бы вообще

Однако, когда дураку понятно, что международные структуры используются для сведения счетов, конкурентной экономической борьбы или просто издевательством над несогласными, то тут уж простите.

Яркий пример: когда международный уголовный суд захотел возбудить дело против американских солдат в Ираке, то Сенат США объявил, что в этом случае он объявит санкции против судей МУС и покажет им "где раки зимуют". Терроризируя остальные страны международными запретами и санкциями, сами США никогда не опускали приоритет своего законодательства ниже решения любого международного органа, даже ООН. Плевали просто на все решения с высокой колокольни.

Вот и нам давно пора делать тоже самое

В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть соглашения 1990-х годов между Россией и другими странами, которые действуют до сих пор.

Володин предложил «уведомить все международные организации, начиная с Парламентской ассамблеи Совета Европы, что наша Конституция теперь доминирует над теми решениями, которые приняты или будут приниматься».

По словам спикера Госдумы, это необходимо для того, чтобы в организациях понимали, что «мы будем руководствоваться своей Конституцией и ее положение — доминирующее».

Вот теперь слова по этой тематике не будут расходиться с реальным положением вещей. Что не так?