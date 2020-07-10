Американских бизнесменов уговаривают взять доллары у государства

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10 июля 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: olegmakarenko.ru

Перед прошлым кризисом один губернатор сообщил подчинённым, что 2009 год будет непростым, что придётся много и тяжело работать. Грянул кризис, и его подчинённые развели руками: «мы его неправильно поняли. Мы думали, он говорит о том, что придется много работать по распределению дополнительных доходов».

Звучит смешно, но именно в таком положении оказались сейчас американские чиновники. Им надо впрыснуть в экономику астрономические объёмы свежеотпечатанных долларов, а потратить по-настоящему большие суммы не так-то просто. Цитирую статью Саймона Блэка, инвестора из США с сокращениями:

Несколько месяцев назад, когда правительство США объявило о своей «Программе защиты зарплаты» для малого бизнеса, моей первой мыслью было: «этим будут серьезно злоупотреблять»...

Когда я заполнял заявку на ПЗЗ для одной из своих компаний, процесс был довольно простым. Через несколько дней я получил ответ: меня утвердили, и правительство готово было ссудить мне шестизначную сумму.

Опять же, у меня не было намерения брать какие-либо деньги по этой программе… мне просто было любопытно, как это происходит. Поэтому я проигнорировал письмо и ничего не сделал, полагая, что они уйдут...

Невероятно, эти люди практически ломятся в мою дверь, пытаясь вручить мне бесплатные деньги, хотя я уже трижды говорил им, что меня это не интересует.

И я предполагаю, что я один из миллионов других людей, которые имели этот опыт. Программа обойдётся налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов убытков, просто для начала.

Государственный долг США увеличился на триллионы долларов с начала марта, когда началась пандемия. В прессе об этом почти ни слова.

Общий государственный долг США составляет почти 26,5 триллионов долларов, что составляет 122% от ВВП. Это самый высокий уровень в истории.

Даже во время Второй мировой войны государственный долг США не превышал 118% ВВП.

Таким образом, правительство США сейчас влезло в более глубокий долг, раздавая людям бесплатные деньги от коронавируса, чем когда они сражались с нацистами.

Что-то очень не так с этим образом мышления

Самое интересное в этой статье вовсе не то, что Америка похожа уже на заядлого наркомана, всё ближе и ближе подбирающегося к передозу. Самое интересное тут то, что многие российские бизнесмены и экономисты даже не понимают, в чём, собственно, проблема.

Власти США раздают деньги малому бизнесу - достаточно прислать реквизиты, и тебе на счёт закинут несколько миллионов? Да это же великолепно! Вот бы и в России созрели до такой важной и нужной программы!

На практике, разумеется, ничего хорошего от вертолётных денег ждать не стоит. Бизнес в здоровой экономике постоянно обновляется: убыточные компании банкротятся, прибыльные компании растут. Если механизм разорения перестаёт работать, убыточные фирмы становятся раковыми клетками и отравляют всё вокруг: они оттягивают на себя ресурсы и забирают долю рынка у здоровых фирм. Наступает цепная реакция, и здоровые фирмы, которым сложно конкурировать с зомби-компаниями, также заболевают.

Вторым неизбежным следствием бездумной раздачи денег является рост инвестиционных активов, таких как акции. Когда акции быстро растут, а реальный бизнес мучительно сражается за своё существование, инвесторы вынимают деньги из реального бизнеса и вкладываются в акции. Получается парадоксальная ситуация: массовая раздача денег на самом деле обескровливает бизнес, заставляя последний искать кредиты на любых условиях и терпеть в конечном счёте дополнительные убытки.

Когда денег раздают совсем уж неприлично много, наступает очистительная гиперинфляция

Несмотря на всё это, люди не склонны задумываться о плохом в тот момент, когда им протягивают руку помощи. В России сейчас весьма высока вероятность перевода печатного станка в режим форсажа. Если только американцы не покажут нам отрицательный пример, с громким треском разрушив свою экономику в ближайший год, боюсь, остановить желающих «сделать как в США» будет невероятно тяжело.